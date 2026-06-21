Fotos: Bilder vom Samstag beim Southside 2026 – Kraftklub, Yungblud und mehr Kraftklub Copyright: Dieter Jakob Leila Lamb Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Paula Engels Copyright: Dieter Jakob Leila Lamb Copyright: Dieter Jakob Liska Copyright: Dieter Jakob Liska Copyright: Dieter Jakob Liska Copyright: Dieter Jakob Tusker Copyright: Dieter Jakob Tusker Copyright: Dieter Jakob Tusker Copyright: Dieter Jakob Tusker Copyright: Dieter Jakob Anda Morts Copyright: Dieter Jakob Anda Morts Copyright: Dieter Jakob Raynor Copyright: Dieter Jakob Raynor Copyright: Dieter Jakob Raynor Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob Zebrahead Copyright: Dieter Jakob The Ataris Copyright: Dieter Jakob The Ataris Copyright: Dieter Jakob The Ataris Copyright: Dieter Jakob Rikas Copyright: Dieter Jakob Rikas Copyright: Dieter Jakob Rikas Copyright: Dieter Jakob Rikas Copyright: Dieter Jakob Rikas Copyright: Dieter Jakob Paula Engels Copyright: Dieter Jakob Paula Engels Copyright: Dieter Jakob Paula Engels Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob Grandson Copyright: Dieter Jakob The Beaches Copyright: Dieter Jakob The Beaches Copyright: Dieter Jakob The Beaches Copyright: Dieter Jakob The Beaches Copyright: Dieter Jakob Militarie Gun Copyright: Dieter Jakob Militarie Gun Copyright: Dieter Jakob Militarie Gun Copyright: Dieter Jakob Basement Copyright: Dieter Jakob Basement Copyright: Dieter Jakob Basement Copyright: Dieter Jakob Basement Copyright: Dieter Jakob Basement Copyright: Dieter Jakob Royel Otis Copyright: Dieter Jakob Royel Otis Copyright: Dieter Jakob Kayla Shyx Copyright: Dieter Jakob Kayla Shyx Copyright: Dieter Jakob Kayla Shyx Copyright: Dieter Jakob Kayla Shyx Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Donots Copyright: Dieter Jakob Bosse Copyright: Dieter Jakob Bosse Copyright: Dieter Jakob Bosse Copyright: Dieter Jakob Bosse Copyright: Dieter Jakob Esther Graf Copyright: Dieter Jakob Esther Graf Copyright: Dieter Jakob Esther Graf Copyright: Dieter Jakob Esther Graf Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob The Offspring Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Yungblud Copyright: Dieter Jakob Kraftklub Copyright: Dieter Jakob Copyright: Dieter Jakob Kraftklub Copyright: Dieter Jakob Kraftklub Copyright: Dieter Jakob Kraftklub Copyright: Dieter Jakob

Southside 2026: Unsere Bilder vom Samstag mit Acts wie Kraftklub, Yungblud, Esther Graf, Grandson und The Offspring.

Nach der wetterbedingten Räumung des Festivalgeländes am Freitag ist das Southside Festival am Samstag endlich im regulären Festivalmodus angekommen. Statt Warnmeldungen bestimmten pralle Sonne, staubige Wege und volle Bühnen das Bild in Neuhausen ob Eck. Die Besucher trotzten Temperaturen um die 32 Grad mit Sonnenhüten, Wasserflaschen und möglichst vielen Pausen im Schatten.

Musikalisch begann der Tag früh und laut. Ecca Vandal eröffnete die Green Stage, später sorgten Zebrahead, Grandson und Sondaschule für die erste große Bewegung vor der Bühne. Auf den kleineren Bühnen lieferten unter anderem Militarie Gun, Basement, Kayla Shyx und Esther Graf die Alternative zum Gedränge an den Hauptbühnen.

Am späten Nachmittag füllte sich das Gelände zunehmend. Royel Otis brachten entspannten Indiepop auf die Blue Stage, während die Donots auf der Green Stage einmal mehr bewiesen, wie zuverlässig sie ein Festivalpublikum in Bewegung versetzen können. Parallel trat President auf der Red Stage an.

Der Samstagabend beim Southside

Am Abend folgte die dichteste Phase des Tages: The Offspring setzten auf Hits und die Textsicherheit ihres Publikums, während die Drunken Masters die Red Stage in einen Dancefloor verwandelten. Danach gehörte die Blue Stage Yungblud, der Pop, Punk und große Rockstargesten zu einer der auffälligsten Shows des Samstags verband. Betterov bot auf der White Stage dagegen eine ruhigere Alternative zum großen Headlinerbetrieb.

Den Abschluss auf der Green Stage übernahmen Kraftklub. Nach einem schweißtreibenden Tag wurde vor der Hauptbühne noch einmal gesprungen, geschrien und getanzt. Wer danach noch Energie hatte, konnte außerdem zu Pennywise, Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys oder dem elektronischen Nachtprogramm weiterziehen.