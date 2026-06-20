Fotos: Bilder vom Southside Festival 2026: Unwetter unterbricht den Freitag Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Tors Copyright: Dieter Jakob Copyright: Dieter Jakob Just Mustard Copyright: Dieter Jakob Just Mustard Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Delilah Bon Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Unpeople Copyright: Dieter Jakob Blackgold Copyright: Dieter Jakob Blackgold Copyright: Dieter Jakob Blackgold Copyright: Dieter Jakob Blackgold Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Skindred Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Davina Michelle Copyright: Dieter Jakob Tors Copyright: Dieter Jakob Tors Copyright: Dieter Jakob Tors Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob PA69 Copyright: Dieter Jakob Ritter Lean Copyright: Dieter Jakob Ritter Lean Copyright: Dieter Jakob Ritter Lean Copyright: Dieter Jakob Ritter Lean Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob Sprints Copyright: Dieter Jakob A Day To Remember Copyright: Dieter Jakob A Day To Remember Copyright: Dieter Jakob A Day To Remember Copyright: Dieter Jakob A Day To Remember Copyright: Dieter Jakob

Die Bilder vom Freitag beim Southside Festival 2026.

Der erste Tag des Southside Festivals 2026 begann mit großer Hitze und endete für viele Besucherinnen und Besucher vorzeitig im Auto. Wegen einer amtlichen Unwetterwarnung musste das Festivalgelände in Neuhausen ob Eck am Freitagabend vollständig geräumt werden. Zu diesem Zeitpunkt hatten A Day To Remember gerade erst mit ihrem Auftritt begonnen.

Kurz vor 20 Uhr warnte die App Nina vor schweren Gewittern, heftigem Starkregen, Hagel und möglichen Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. Die Veranstalter forderten das Publikum daraufhin auf, die Bühnenbereiche zu verlassen und Schutz in Fahrzeugen zu suchen. Wer ohne eigenes Auto angereist war, sollte bei anderen Festivalgästen unterkommen. Freie Plätze wurden mit eingeschalteten Warnblinklichtern signalisiert.

Das große Unwetter blieb zum Glück aus

Die befürchtete Unwetterfront war auf dem Gelände letztlich vor allem in der Ferne zu erkennen. Dafür setzte anhaltender Regen ein. Nach knapp zwei Stunden kam schließlich die Entwarnung: Ab 22 Uhr konnte das Programm fortgesetzt werden. Mehrere ausgefallene Konzerte ließen sich allerdings nicht mehr in den ohnehin engen Zeitplan integrieren. Die Shows von A Day To Remember, Clueso, Filow und RØRY wurden nicht nachgeholt.

Auftritte von Halsey und weiteren Acts konnten am späten Abend dagegen noch stattfinden. Am wichtigsten ist jedoch, dass alle Besucher sowie Crew und Acts in Sicherheit waren.

Die Festivalleitung lobte die schnelle und disziplinierte Reaktion des Publikums. „Ihr seid absolute Legenden, dass ihr so geil reagiert und entsprechend gehandelt habt“, hieß es über den offiziellen WhatsApp-Kanal. Die Vorsicht dürfte auch mit den Erfahrungen aus dem Jahr 2016 zusammenhängen: Damals waren bei einem schweren Unwetter auf dem Southside 25 Menschen verletzt und das restliche Festival abgesagt worden.