Im legendären „Apollo“-Konzertsaal in Harlem, New York, kam es für U2 zu einer denkwürdigen Performance. Gemeinsam it dem Sun Ra Arkestra führten die Iren ihre in den vergangenen Jahrzehnten selten gespielte Single „When Love Comes To Town“ auf.

Den Song nahmen U2 1988 im Duett mit B.B. King für ihre Platte „Rattle and Hum“ auf. Zuletzt hatten sie es 2015 zu Ehren Kings live gebracht, nachdem die Blues-Legende verstarb. Das außerhalb der „Experience and Innocence“-Tour stattfindende Konzert im „Apollo“ brachte einige Überraschungen, darunter mit „I Will Follow“, „The Electric Co.“ und „Out Of Control“ gleich drei „Boy“-Songs zu Beginn.

Die Harlem-Hymne „Angel Of Harlem“ durfte natürlich auch nicht fehlen. Selten jedoch schienen, den Fotos nach zu urteilen, so viele Nicht-Afroamerikaner im „Apollo“-Saal gewesen zu sein.

Die gemeinsam mit dem Sun Ra Arkestra dargebotene Performance präsentiert U2 in einer eher zurückhaltenden, fast experimentellen Form. Nicht schlecht, aber sehr ungewöhnlich, wie man im Video sehen kann:

U2 – When Love Comes To Town: