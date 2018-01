U2 schlägt sie alle: Das sind die am längsten aktiven Bands aller Zeiten in Originalbesetzung

U2 bieten schon alleine wegen ihrer Songs eine der größten Erfolgsgeschichten des Rock’n’Roll – aber auch wegen ihres langen Atems haben sie sich einen Platz in der Hall of Fame verdient. Freundschaft, Gesundheit und Glück haben Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. über die Jahre und seit 1976 (seit 1978 unter dem Namen U2) als Band zusammengehalten.

Zugleich sind die U2 eine der wenigen Bands, die im Kampf gegen den Tod, Drogen und schmutzige Streitereien mit ihrer ursprünglichen Besetzung durchgehalten haben – und sich zwischendurch auch nicht auflösten. Die US-Ausgabe des ROLLING STONE hat eine Liste zusammengestellt, in der sich die am längsten (und derzeit immer noch) aktiven Bands aller Zeiten tummeln. Darin finden sich nur solche Gruppen, die keine Pausen nahmen, keine Streitigkeiten ausfochten und ihre Besetzung niemals ändern mussten.

Aus diesem Grund finden sich Veteranen wie Rush, Green Day und ZZ Top nicht in der Liste – denn sie alle mussten bereits ihren Drummer auswechseln. Aber neben U2 haben es einige Überraschungen in die Top 10 geschafft – oder wussten Sie, dass The Hives ganz vorne dabei sind?

Entdecken Sie in unserer Galerie die Bands, die am längsten durchgehalten haben (und immer noch aktiv sind).