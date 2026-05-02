Überraschungsauftritt von Ikkimel am 1. Mai: „Bin für 4-Stunden-Woche“

Während tagsüber vor allem klassische Kundgebungen im Fokus standen, verlagerte sich das Geschehen am Abend des 1. Mai zunehmend nach Kreuzberg. Dort zog die traditionelle Demonstration „Revolutionärer 1. Mai – Freiheit. Frieden. Solidarität.“ mit etwa 10.000 Teilnehmern durch Kreuzberg und Neukölln. Parallel dazu entwickelte sich rund um den Görlitzer Park und den Mariannenplatz eine ganz andere Dynamik: Feiern, Raves und Konzerte bestimmten das Bild. Der Görlitzer Park musste zeitweise wegen Überfüllung geschlossen werden. Ein Höhepunkt des Abends: der Auftritt von Ikkimel beim Fest der Linken auf dem Mariannenplatz – ein zuvor geheim gehaltener „Secret Act“, der erst wenige Stunden zuvor angekündigt worden war.

Ikkimel zieht Tausende an

Die Rapperin spielte ein rund 20-minütiges Set vor Tausenden von Fans und Neugierigen: „Niemand von uns arbeitet heute – und das ist auch gut so“, rief sie ins Publikum. Und weiter: „Ich bin für die Vier-Stunden-Woche und mehr Gehalt. Und ich find es wichtig, dass wir dafür kämpfen.“

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Der Auftritt verzögerte sich leicht, unter anderem weil offenbar einige männliche Zuschauer auf umliegende Dächer geklettert waren. Die Menge reagierte entsprechend genervt mit Ansagen wie „Sperrt die Männer weg“. Als sie schließlich startete, verwandelte sich der Mariannenplatz schnell in einen Moshpit.

Politische Botschaften und Festivalstimmung

Während auf den Straßen politische Forderungen formuliert wurden, etwa bei der DGB-Demo mit dem Motto „Erst unsere Jobs, dann eure Profite“, zeigte sich der 1. Mai in Berlin einmal mehr als Hybrid aus Aktivismus und Straßenfestival.

Linken-Politikerin Elif Eralp erklärte vor dem Konzert: „Wir werden dafür sorgen, dass das Rote Rathaus endlich wirklich rot wird. Wir wollen Millionäre belasten, um Millionen von Menschen zu entlasten.“

Dass Konzert und revolutionäre Demo zeitgleich stattfanden, sorgte im Vorfeld für Kritik. Einige sahen darin eine Ablenkung vom politischen Protest. Vor Ort zeigte sich jedoch vor allem eines: Berlin kann beides gleichzeitig. Laut Innensenatorin Iris Spranger versammelten sich rund 50.000 Menschen in der Stadt – auf Demonstrationen, Straßenfesten und in Parks. Auch die Polizei zog eine weitestgehend positive Bilanz.