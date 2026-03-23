Chance the Rapper bekommt 35 Dollar in Ausbeutungsklage gegen Ex-Manager zugesprochen

Chance the Rapper hat einen fünfjährigen Rechtsstreit mit seinem ehemaligen Manager Pat Corcoran beendet. Nach den Beratungen einer Jury in einem gut zweiwöchigen Prozess wurden dem Künstler, der bürgerlich Chancelor Bennett heißt, in seiner Gegenklage gegen Corcoran 35 Dollar zugesprochen. Bennett hatte dem Manager vorgeworfen, seine Stellung ausgenutzt, Schmiergelder gefordert und den Ruf des Musikers beschädigt zu haben.

Die Klage, in der eine Million Dollar gefordert wurden, war ursprünglich im Februar 2021 eingereicht worden – gut zwei Monate nachdem Corcoran seinerseits Klage eingereicht hatte und 3,8 Millionen Dollar an ausstehenden Ausgaben und Provisionen vom Rapper forderte, die im Zusammenhang mit Tourneen, Merchandise und anderen Aufgaben stehen sollten.

Bennett und Corcoran lernten sich 2012 kennen und einigten sich kurz darauf laut Dokumenten aus der Gegenklage „mündlich darauf, dass Mr. Corcoran Mr. Bennetts Musikkarriere managen und während dieser Zeit mit 15 Prozent der Nettogewinne vergütet werden solle, die Mr. Bennett aus der Verwertung seiner Musik erzielte“.

Mündlicher Vertrag, kein Papier

Da diese Vereinbarung jedoch nie schriftlich festgehalten wurde, scheiterte Corcoran am Ende mit seinem Schadensersatzbegehren, nachdem er im April 2020 als Bennetts Manager entlassen worden war – wegen „Mr. Corcorans Nachlässigkeit, Inkompetenz, Verrat und einer konkurrierenden Geschäftsausrichtung, die nicht länger ignoriert werden konnten, sodass Mr. Bennett zu dem Schluss gelangte, dass Mr. Corcoran eine wachsende Belastung für seine Karriere darstellte.“ Bennetts Management besteht heute aus seinem Vater Ken Bennett und seinem Bruder Taylor Bennett. In seiner Klage hatte Corcoran behauptet, die beiden Familienmitglieder hätten das Vertrauen des Rappers in ihn „untergraben“.

In einer Erklärung gegenüber der „Chicago Sun-Times“ sagte Corcorans Anwalt Jay Scharkey: „Wir respektieren die Entscheidung der Jury, aber die Botschaft an Musikmanager ist eindeutig: Haltet es schriftlich fest. Die zugesprochenen 35 Dollar zeigen, wie ernst die Jury Chances Klage genommen hat.“

Bennett sagte dem Blatt: „Ich erkläre den Sieg im Namen des Herrn.“ Seine Anwältin Precious Jacobs-Perry ergänzte: „Die Jury hat die Beweise mehr als zwei Wochen lang gehört und ist zum richtigen Schluss gekommen: Mr. Bennett hat niemals zugestimmt, Provisionen nach dem Ende seiner Managementbeziehung mit Pat Corcoran zu zahlen, und Mr. Corcoran hat den Vertrag gebrochen. Dieses Urteil ist nicht nur ein Sieg für Mr. Bennett, sondern ein Sieg für unabhängige Künstler überall. … Und vor allem freuen wir uns für unseren Mandanten, der seit Jahren auf seinen Prinzipien beharrt.“