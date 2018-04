Ulrich Seidl: Erforscher gesellschaftlicher Sumpfgebiete

Natürlich ist Ulrich Seidl ein Provokateur. Aber er ist es nicht, weil er eine Frau mit einem Kruzifix masturbieren lässt oder Menschen dabei beobachtet, wie sie mit ihren Vierbeinern mehr als nur Essen und Bett teilen. Der österreichische Regisseur, der so etwas wie schmutzig-perverse Haneke-Doubles dreht, nimmt vielmehr in seinen dokumentarischen Spielfilmen und teilinszenierten Dokumentationen ungeniert die Rolle des entlarvenden Voyeurs ein, der menschliche Gelüste, vor allem aber ihre seelischen Abgründe mit hyperrealistischen Tableaus in einem Schaukasten ausstellt.

Weiterlesen Dunkle Amour Fou: „Blackout – Anatomie einer Leidenschaft“ mit Art Garfunkel Das grandios montierte Liebesdrama mit erschreckender Schlusspointe galt zum Kinostart als „kranker Film von kranken Menschen für kranke Menschen“. Nun läuft der Film von Nicolas Roeg zum ersten Mal im deutschen Fernsehen. Manche haben Seidl deshalb, vor allem in seiner Heimat, einen Nestbeschmutzer genannt oder heftig kritisiert, dass der Regisseur seine oftmals von Laien gespielten Figuren in ihrer körperlichen und geistigen Beschränktheit vorführen würde. Das Urteil lautete dann „Depressions-Pornographie“ – und seine Filmschule warf ihn, als er mit seinem Kurzfilm „Der Ball“ einen kleinen Skandal ausgelöst hatte, einfach raus. Es ist deshalb ein kleines Wunder, dass sich dieser selbsterklärte Moralist mit seiner Vision eines messerscharfen filmischen Beobachtens im europäischen Gegenwartskino eine herausragende Stellung erobert hat.

Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit

Wer sich auf mehr als nur einen Film des Aufklärers Seidl einlässt, bekommt einen guten Eindruck davon, dass es ihm vor allem darum geht, den Menschen in seiner transzendentalen Obdachlosigkeit und seiner Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit zu zeigen. Eine mustergültig ausgestattete Retrospektive-Box, die jeden seiner Spielfilme, Dokus, Kurzfilme, Interviews und sogar Werbeclips auf insgesamt 18 DVDs inklusive einem äußerst lesenswerten Büchlein versammelt, bietet den idealen Anlass, sich von Ulrich Seidls oft gnadenlosen Spiel mit gesellschaftlichen Sumpfgebieten schockieren oder erhellen zu lassen.

Selbstverständlich sind all die tragikomischen Meisterwerke dabei, die „Paradies“-Trilogie, „Import/Export“ (der vielleicht kunstvollste Seidl-Film!) – auch die etwas kalkulierten neueren Dokumentationen „Im Keller“ und „Safari“. Filme von einsamen Menschen, die vergnügungssüchtig ihrer eigenen Tristesse entkommen wollen. Aber auch Seidls obsessive Betrachtung des Katholizismus wird rekapituliert: „Jesus, du weißt“ ist ein filmgewordener Beichtstuhl, der Menschen beim Kirchgang und erschreckend narzisstischen Gebeten zeigt.

Der Mann, das arme Schwein

Weiterlesen Warum man die Filme von Michael Haneke sehen muss Michael Haneke ist einer der letzten Vertreter eines aussterbenden europäischen Kinos, das seinen Zuschauern emotional und intellektuell alles abverlangt. Das beweist auch sein neuer Kinofilm „Happy End“. Gedanken zum Lebenswerk eines radikalen Denkers. In Zeiten politischer Korrektheit irritieren zudem Seidls Betrachtungen von Männern, die sich in ihren Zwangsvorstellungen („Der Busenfreund“) und regressiven Sehnsüchten („Die letzten Männer“) eingerichtet haben. Den größten Gewinn aber versprechen verschollen geglaubte Entdeckungen wie Seidls erster Langfilm „Good News“ (der ohne Werner Herzogs Unterstützung nie entstanden wäre) und die bisher kaum beachteten Dokumentationen „Einsvierzig“, „Spaß ohne Grenzen“ und „Bilder einer Ausstellung“.

Ulrich Seidl: Erforscher gesellschaftlicher Sumpfgebiete 1 von 8 „Good News“, ein Film über moderne Sklaven, war der erste dokumentarische) Langfilm von Seidl und erreichte mit nur einer Filmkopie in Wien 20.000 Zuschauer. Für Werner Herzog eine der besten Dokus aller Zeiten. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

2 von 8 Einer der Lieblingsthemen Seidls ist der in Österreich noch sehr präsente Katholizismus. Die erschütternden Bilder von „Paradies: Glaube“ dürften aber noch geschlagen werden von „Jesus, du weißt“, einem Porträt von Betenden, Glaubenden, Suchenden.

3 von 8 Mehr als einmal wurde Seidl in seiner Heimat als „Nestbeschmutzer“ bezeichnet. Mit „Hundstage“ gelang ihm nach mehreren Dokus der erste Spielfilm. Er wurde bei den Filmfestspielen von Venedig mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnet. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

4 von 8 „Safari“, der neuste Dokumentarfilm von Ulrich Seidl, zeigt Jäger und Sammler bei der Arbeit. Der Regisseur interessiert sich bevorzugt auch für soziale Randzonen, die vom linksliberalen Bürgertum gerne hinweggewünscht würden. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

5 von 8 Ulrich Seidl arbeitet seit Jahren mit bestimmten „Modellen“ zusammen, Laienschauspielern, die ihr eigenes Leben ohne den geringsten hauch von Selbstironie ausstellen. Der skurrilste darunter, Rene Ruppnik, bekam mit „Der Busenfreund“ eine eigene Doku spendiert: Ein 50-jähriger Mathematiker, der noch bei seiner greisen Mutter lebt, umgeben von Müll und besessen von Brüsten. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

6 von 8 Mit an Edward Hopper, Roy Andersson und Andreas Gursky erinnernden „lebendigen Gemälden“ fängt Seidl oft unfreiwillig komische Situationen und eine harsche Melancholie ein. Seine Doku „Im Keller“ steht dabei fast exemplarisch für jene abgeschirmten gesellschaftlichen Räume (Bordelle, Junggesellenwohnungen, Kirchen, Abnehmcamps, Saunen, Fotostudios), in denen ganz eigene Regeln herrschen. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

7 von 8 Mit „Models“ warf Ulrich Seidl schon 1998 - noch vor dem Model-Casting-Boom - einen bitterkomischen Blick in eine Branche der Eitelkeiten und gnadenlosen Selbstausbeutung. Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved.

8 von 8 Unter allen Seidl-Provokationen dürfte „Tierische Liebe“ am meisten auf Hass gestoßen sein, zeigt die Dokumentation doch eine Welt von Tierfreunden, die zu ihren Vierbeinern eine zwanghafte, infantile Beziehung pflegen. Und wer sich mit Tierfreunden anlegt… Foto: Ulrich Seidl Filmproduktion. All rights reserved. Previous Image Next Image

Ein Gesamtwerk von außergewöhnlicher künstlerischer Willenskraft und stilistischer Kohärenz.

Streaming-Tipp: Noch bis 02. Mai ist via arte die Seidl-Doku „Safari“ im kostenlosen Stream zu sehen.

Ein Beitrag aus „Movies“ 01/2017

Ein Beitrag aus „Movies" 01/2017