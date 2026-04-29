„Der Teufel trägt Prada 2“ inszeniert den Tod des Journalismus

Vor langer Zeit, in einem Manhattan, das weit, weit entfernt scheint, betrat eine junge Frau aus dem Volk ein Zauberreich namens „Vogue“ und wurde Assistentin von Königin Wintour. Schließlich entkam sie den Fängen ihrer hoheitlichen Peinigerin und schrieb einen Schlüsselroman über ihre Erlebnisse. Namen wurden geändert, und die Geschichte firmierte offiziell als Fiktion. Doch jeder wusste, wer hinter dieser „Miranda Priestly“ steckte – mit ihrem Hermès-Schal und ihrer spitzen Zunge. Außerdem: Branchengerüchte, Blicke hinter die Kulissen und reines, unverschnittenes Schadenfreude-Vergnügen verkaufen Bücher in rauen Mengen.

Man sollte nicht vergessen, dass Lauren Weisbergers Roman „The Devil Wears Prada“ von 2003 ursprünglich als literarische Abrechnung gedacht war – und als die Verfilmung 2006 in die Kinos kam, war die Ära der Celebrity-Chefredakteurinnen und toxischen Arbeitsplätze noch in vollem Gange. Nicht einmal dieser erstaunlich hartnäckige Trend namens „Internet“ konnte den Velvet-Rope-Zauber eines Jobs bei einem großen Modemagazin im damals boomenden New Yorker Verlagswesen trüben. Die arme Andy Sachs – verkörpert von der Disney-Prinzessinnen-Augen-Anne Hathaway – mochte die verbalen Peitschenhiebe einer Chefin ertragen haben, die erwartete, dass die Welt sich nach ihren Launen richtet. Aber immerhin bekam diese Junior-Assistentin gratis Handtaschen und einen beeindruckenden Makeover. Und noch ein Hinweis an alle Filmemacher: Wenn ihr eine Schurkin herrisch und mehr als eine blasse Kopie des Originals wirken lassen wollt, besetzt Meryl Streep. Es gibt einen Grund, warum Miranda Priestly zu den beliebtesten Rollen der Oscar-Gewinnerin zählt und als Schurkin in der Ruhmeshalle der Filmgeschichte steht.

Diese Verwandlung vom kaum verschlüsselten Enthüllungsbuch zur Feier des Guten, des Schlechten und des Hässlichen, das mit dem faustischen Fashionista-Pakt unserer Heldin einherging, war bereits vollzogen, bevor das Original zu einem Zeitdokument wurde. Alle liebten dieses Stück cineastischen Seelentrost, und ein Sequel war früher oder später unvermeidlich – aber wie beschwört man eine verlorene Welt herauf und bewahrt dabei dieses Gefühl von voyeuristischem Neid, dieses Kribbeln, dass der lebensverändernde Glamour nur einen Chanel-Griff entfernt ist?

Zwischen Nostalgie und Niedergang

„The Devil Wears Prada 2“ weiß, dass er auf einem schmalen Grat wandeln muss: den Leuten geben, was sie wollen – Bissigkeit, Couture, Glamour, die Herrlichkeit eines Stanley-Tucci-Augenrollers –, und gleichzeitig eingestehen, dass in zwei Jahrzehnten einiges passiert ist. Willkommen im Jahr 2026, wo das Schikanieren von Assistenten eine HR-Verletzung ist, Milliardäre Zeitungen und Verlage aufkaufen, um ihre Portfolios aufzupolstern, und das, was wir Journalismus nennen, einen existenziellen Tod durch tausend Klicks gestorben ist. Andy Sachs ist inzwischen eine preisgekrönte Investigativreporterin, was sie und ihr Team nicht davor bewahrt, per Gruppen-SMS gefeuert zu werden. Miranda Priestly leitet weiterhin „Runway“, das Faux-„Vogue“ des „Devil“-Universums, doch ein Skandal um einen Werbetext für eine toxische Marke zwingt sie, den Pfeilhagel eines sarkastischen Meme-Tsunamis über sich ergehen zu lassen. Alle Budgets wurden zusammengestrichen. Alle jagen verzweifelt Metriken hinterher. Wie soll ein Machiavelli in Manolo Blahniks in diesem geschmacklosen Umfeld noch ordentlich Geschmack diktieren?

Als Andys leidenschaftliche Dankesrede bei einer Veranstaltung des NY Press Club viral geht („Journalismus ist verdammt nochmal wichtig!“), bietet ihr „Runway“-Chairman Irv Ravitz (Tibor Feldman) einen Job als Features-Editorin des Magazins an. Miranda erinnert sich nicht an ihre frühere Assistentin und ist von diesem Diktat von oben alles andere als begeistert. Trotzdem gibt es Brände zu löschen, also reisen die beiden zusammen mit „Runways“ Fashion Director Nigel Kipling (Tucci) zu Dior, um Anzeigengelder zu retten. Und wer leitet inzwischen das Modehaus? Andys alte Erzfeindin und Urgestein unter Priestlys Gefolge: Emily Charlton (Emily Blunt). Nach all den Jahren ist sie so giftig wie eh und je. Miranda demütigt weiterhin ihre Untergebenen – also alle, die kein Magazin seit 30 Jahren leiten –, und zwingt Andy, mit der U-Bahn zurück ins Büro zu fahren. Für Schande! Nigel gibt einmal mehr den heiligmäßigen Vaterfigur mit Zugang zu einem traumhaften Musterkleiderschrank. Plus ça change.

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Andy beginnt, anspruchsvolle Features über bedeutende Themen jenseits von Frühlings-Accessoires zu vergeben – die bei „Runway“-Leserinnen allesamt nicht ankommen. Dafür schlagen sie eine Saite bei Sasha Barnes (Lucy Liu) an, der frisch geschiedenen Frau des milliardenschweren Übernerd Benji Barnes (Justin Theroux). Da sie „der heilige Gral der Interviews“ ist und Andy dank Mut und Biss Sashas erstes offizielles Gespräch seit Jahren sichert, landet unsere Heldin einen Treffer und entgeht knapp der Entlassung. Die Philanthropin wirft ihnen beim Abschied sogar eine saftige Neuigkeit als Abschiedsgeschenk hin. Dass der Film danach wieder zur Redaktion zurückschneidet, wo alle über Seiten brüten, ohne je einen Social-Media-Plan, einen digitalen Durchbruch oder die TikTok-Verwertung des Interview-Videos zu erwähnen – das verrät, wie sehr „Prada 2“ in einer idealisierten Vergangenheit feststeckt.

Elon Musk lässt grüßen

[Ein kurzes Wort zu den Barnes: Wer dachte, Priestly sei eine dünn verschleierte Karikatur einer realen Person? Sagen wir es so: Es zeugt von bemerkenswerter Zurückhaltung seitens des Films, dass Sasha ihre Anti-Mobbing-Organisation nicht namentlich erwähnt und Benji nicht dabei gezeigt wird, wie er mit Katy Perry im Weltall herumtollt.]

Von hier an wechselt „The Devil Wears Prada 2“ vom Flirt mit der Aktualität zur vollen Umarmung einer Balance aus You-Better-Work-Eskapismus und Doomscrolling. Die Fan-Service-Formel greift auf vollen Touren, mit Callbacks en masse und dem gleichen generisch flotten Score, der das akustische Äquivalent eines Frappuccinos ist. (Wobei: Der Lady-Gaga-Doechii-Song, der eigens für den Film aufgenommen wurde, ist ein eiskalter Banger.) Die schicksten Outfits ergänzen nach wie vor die ausgefeiltesten Klischees. Nostalgie für die Zeiten von Standards und bullet-stoppenden September-Ausgaben vermischt sich mit Händeringen über den Zustand von Magazinen, Medienunternehmen und dem gesamten Umfeld, das das Original einst als Märchen verkaufte.

Diesmal ersetzt Patrick Brammells australischer Renovierer Adrian Greniers Traumboot-Koch als romantisches Interesse für Andy – und wie Greniers Figur ist er lediglich dazu da, Andy darauf hinzuweisen, wie sehr sie dem Workaholic-Dasein und der Verlockung der Privilegien verfallen ist. Simon Bakers glattredender Veteran-Journalist ist abwesend – wir gehen davon aus, dass er längst gecancelt wurde –, dafür bekommen wir B.J. Novak als jargonspeienden Sohn von Ravitz in einer Tech-Bro-Weste, der große Pläne für „Runway 2.0“ hegt. Rücken werden abgestochen. Quittungen werden ausgestellt. Die Guten werden belohnt, die Langduldenden und Treuen bekommen ihren Moment im Rampenlicht, und Judas wird seine dreißig Silberlinge verweigert.

Streep ist Streep

Regisseur David Frankel weiß, dass Vertrautheit in anderen Lebensbereichen vielleicht Verachtung erzeugt, Sequels – besonders lang ersehnte zu Fanlieblingen – aber auf leichtem Aufwärmen und Wiederholen gedeihen. Wir mögen die Reichen und Privilegierten inzwischen hassen, doch es gibt noch immer einen Markt dafür, bei Hummer-Lunches in den Hamptons, Gala-Geburtstagsfeiern für Mogule und sieben Minuten im Himmel – sprich: Fashion Week in Mailand – zuzuschauen. Alle Beteiligten vermitteln das Gefühl, wirklich dabei sein zu wollen, was man von vielen späten Fortsetzungen nicht behaupten kann. Hathaway verleiht der Ingénue-Version von Andy Sachs mehr Biss, ohne dabei das Gefühl von Unschuld und Aufrichtigkeit zu verlieren, das sie zur idealen Führerin durch diese Welt macht. Tucci, der hier erfreulicherweise deutlich mehr Screentime bekommt, hat die Aufgabe verstanden und spielt den Schutzpatron im Gilet mit Aplomb. Die Alfa-Kraft unter den beiden Original-„Emilys“ bleibt ein Blunt instrument. Streep ist Streep – und wir können ihr kein höheres Kompliment machen. Eine Szene, in der Priestly die Demütigung erdulden muss, ihren eigenen Mantel aufzuhängen (!), entwickelt sich zu einer dreiaktigen Komödien-Pantomime. In einer gerechten Welt würde allein diese Sequenz Streep ihren [Notizen check] vier millionsten Oscar einbringen.

Doch es sollte niemanden überraschen, wenn dieser zweite Aufguss für den Sonntagsnachmittag auf der Couch einen leicht bittersüßen Nachgeschmack hinterlässt. Für viele Zuschauer wird „The Devil Wears Prada 2“ ein weiterer Schluck hochmodischer Wunscherfüllung sein, eine Gelegenheit, erneut Zugang zu einem exklusiven Reich aus Luftküssen und Luxusmarken-Schaufensterbummeln zu erhalten. Für Journalisten ist das hier ein Horrorfilm – egal wie stilvoll und glamourös man ihn auch herausputzt. Jeder Sieg bekommt die volle „Prada“-Behandlung und wird dennoch ausdrücklich als Pyrrhussieg bezeichnet. Keine Kombination aus Stilettos und altmodischer Schuhsohlen-Recherche kann darüber hinwegtrösten, dass Integrität, Talent, harte Arbeit und die Ernsthaftigkeit gegenüber allem – von Mode bis zum bewegten Bild – in permanenter Gefahr des Aussterbens schweben.

Also ja, dieses Sequel hat seine Momente. Es mag für manche auch als ernüchternde Erinnerung dienen, wie der Wandel sich nicht mehr im Schneckentempo vollzieht, seitdem Andy Sachs erstmals durch die Glastüren von „Runway“ trat und das Handwerk lernte. Es war einmal eine Zeit, in der dieses Sequel das Highlight von Foxs Kinojahr gewesen wäre, Millionen eingespielt hätte, die in eine breite Palette anderer Projekte geflossen wären. Jetzt ist es letztlich dazu bestimmt, nur ein weiteres Thumbnail auf einem Streamingdienst zu sein, algorithmisch eingeklemmt zwischen einem NatGeo-Doku über Pinguine und einem Star-Wars- oder Marvel-Franchise-Eintrag. Ach, stellen Sie sich nicht so an, werden manche sagen. Das wollen doch alle. Wirklich?