Was für die einen nur eine Click-Bait-Überschrift ist, ist für die anderen Panikmache, oder nicht? Jedenfalls staunten Käufer von Tickets der Pearl-Jam-Konzerte in Berlin (02. und 02. Juli 2024) nicht schlecht, als – zum zweiten Mal – eine Mail mit dem Titel „Veranstaltungsverlegung Pearl Jam in BERLIN“ in den Postfächern eintrudelte.

Ach Du Schreck, fällt da was aus, finden die Auftritte nun zu einem anderen Datum statt? Kann ich da dann überhaupt? Alles halb so wild:

„Der Veranstalter hat uns mitgeteilt, dass dein Event verlegt wurde“, schreib Eventim. Dann aber: „Die neuen Veranstaltungsdaten lauten: 02.07.2024 18:15 Uhr , Pearl Jam in BERLIN, Waldbühne Berlin“. Gleiche Mail ging an Eventim-Kunden raus, die Tickets für den 03. Juli gekauft hatten. Es ist die zweite Verlegung nach einer voran gegangenen Panik-Mail, in der die Verlegung von 19 Uhr auf 18.30 Uhr vermeldet wurde.

Umso mehr Pearl Jam hoffentlich

Also: Tag bleibt gleich, Ort bleibt gleich … nur die Uhrzeit hat sich geändert. Statt 18.30 beginnt die Vorband The Murder Capital nun eine Viertelstunde früher. Das wird dann also „Veranstaltungsverlegung“ genannt, nun gut.

Insgesamt aber keine zu schlechte Nachricht. Gesetzt den Fall, The Murder Capital spielen 45 Minuten, könnten Pearl Jam nach Abschluss der Umbauarbeiten auf der Bühne um 19.30 Uhr anfangen und bis zur Waldbühnen-Sperrstunde um 22 Uhr noch rund 150 Minuten performen.

Terminkonflikt mit der Euro 24?

Bei manchen Fans ging bei der Verkündung der Daten die Düse. Denn: Der erste Waldbühnen-Gig, 02. Juli, fällt auf einen ganz bestimmten Dienstag – dem Dienstag zweier Achtelfinalspiele der Fußball-Europameisterschaft, der Euro 24. Das heißt, wer sich schon Tickets für die EM gekauft hat, wird sich entscheiden müssen – Mucke by Pearl Jam oder Sport.

Am 02. Juli gibt es in München (18 Uhr) die Partie „Sieger Gruppe E“ gegen „Dritter Gruppe A/B/C/D“. Und das ist durchaus kritisch. Denn Deutschland könnte schlecht in seiner Gruppe spielen, sogar gegen Schottland verlieren, und nur Gruppendritter werden – denn Julian Nagelsmanns Team ist in Gruppe A. Voraussetzung für diese Begegnung am Pearl-Jam-Konzerttag ist natürlich, dass der Gruppendritte A ein besseres Punktverhältnis mitbringt als die Gruppendritten B-D. Sonst kann man sich Pearl Jam geben ohne die Sorge zu haben, die Nationalelf zu verpassen.

Entspannter sieht die Situation am 03. Juli aus, dem zweiten Pearl-Jam-Live-Termin in der Waldbühne. Dieser Tag ist spielfrei.

So oder so darf man sich auf einen Eddie Vedder freuen, der die Euro 24 von der Bühne aus kommentieren wird; der Sänger informiert sich meist über das, was die Zuschauer:innen im jeweiligen Land bewegt. Die Laune aller Anwesenden in der Waldbühne wird jedenfalls deutlich besser sein, wenn sich das deutsche Fußballteam zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch im Turnier befindet …