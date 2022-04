Prozess Johnny Depp gegen Amber Heard: Depp fertigt vor Gericht eine Skizze an und geht viral

Ein TikTok-Video von Johnny Depp, der sich während des Gerichtstermins im Verleumdungsprozess gegen Amber Heard auf seine Zeichnung konzentriert, ging vorgestern am 26. April viral. Außerdem bezeichnete der US-amerikanische Radiomoderator Howard Stern Depp als einen Narzissten.

Depp übt sich in der Kunst des Zeichnens

Auf dem Video ist zu sehen, wie Depp im Gerichtssaal neben seinem Anwalt Benjamin Chew sitzt und ihm eine Skizze auf einem Post-it-Zettel überreicht. Auf der Post-it-Notiz scheint eine Frau abgebildet zu sein. Schließlich zückt Depps Anwalt seine Brille, um sich die Zeichnung genauer betrachten, während der Schauspieler, der neben ihm sitzt, ihm etwas ins Ohr flüstert. Nachdem er sich die Skizze angesehen hat, nickt Depps Anwalt bestätigend. Doch Depp beließ es nicht dabei: Im späteren Verlauf widmete er sich erneut seiner Skizze. Diesmal färbte er die Figuren lila und rosa.

Fan amüsiert sich köstlich

Ein TikTok-Fan, der sich selbst als „#TeamJohnny“ bezeichnete, postete das Video am Dienstag. Danach entwickelte sich der Clip zum Zuschauermagnet und wurde in weniger als 18 Stunden mehr als vier Millionen Mal aufgerufen. Zudem ist in dem viralen TikTok-Clip eine Person zu hören, die lacht und sagt: „Er ist stolz darauf. Das ist großartig“.

Howard Stern attackiert Johnny Depp verbal

Darüber hinaus äußerte sich Howard Stern kürzlich in seiner Radioshow „SiriusXM“ zu dem laufenden Prozess und sagte, er glaube, dass Johnny Depp bei seiner Aussage übertrieben habe. Zudem kritisierte er den Schauspieler und warf ihm eine Form der Selbstverliebtheit und Egomanie vor: „Ich glaube, Johnny Depp ist ein riesiger Narzisst“, sagte Stern und ergänzte, „und, was ich damit meine, ist er dachte sich: ,Ich bringe das ins Fernsehen und weil ich so überzeugend bin und weil ich so klug bin, bin ich so ein wunderbarer Kerl‘.“ Jedoch würden laut dem Moderator schlussendlich beide Parteien als Verlierer aus der Schlammschlacht hervorgehen: „Es läuft nicht gut für dich, es läuft nicht gut für sie. Es läuft für niemanden gut. Ihr klingt wie zwei streitende Kinder.“

Laut Psychologin hat Amber Heard eine Persönlichkeitsstörung

Wie wir berichteten, sagte die von Johnny Depp beauftragte Psychologin Shannon Curry vor Gericht aus, dass Amber Heard an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leide. Die Diagnose folgte einer intensiven psychologische Untersuchung. Gleichzeitig betont die Psychologin, dass es sich bei dem Untersuchungsbefund um keinen Tatbestand handelt.