Verlosung: 3x „Love & Money“ von Katie Melua

Die georgisch-britische Blues- und Jazzsängerin Katie Melua veröffentlicht am 24. März ihr neues Studioalbum „Love & Money“. Am 3. Februar ließ sie mit der Single „Those Sweet Days“ bereits die erste Kostprobe hören.

Ihr Debüt „Call of the Search“ veröffentlichte sie 2003 mit gerade einmal 19. Vor allem bekannt ist sie durch ihre Songs „Nine Million Bicycles“ und „The Closest Thing to Crazy“.

Das Album „Love and Money“ wurde von Leo Abrahams produziert. Er übernahm diese Rolle auch für ihre letzte Platte, „Album No. 8″. Melua sagt über ihr aktuelles Werk, dass es inspiriert sei von dem Versuch, das eigene Glück mehr wertzuschätzen.

Die Tracklist

Golden Record

Quiet Moves

14 Windows

Lie In The Heat

Darling Star

Reefs

First Date

Pick Me Up

Those Sweet Days

Love & Money

Melua ist zwischen dem 11. April und dem 20. Mai auf Europa-Tour. Währenddessen kommt sie für acht Auftritte nach Deutschland: München, Frankfurt am Main, Hannover, Berlin, Leipzig, Köln, Hamburg und Lingen.

Das Album erscheint am 24. März 2023. ROLLING STONE verlost es 3x auf CD. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und „Katie Melua“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss ist der 25.3.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!