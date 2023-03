Verlosung: 3x „Voyageur“ von Ali Farka Touré

Am 10. März erscheint das zweite posthume Album des malischen Gitarristen und Sängers Ali Farka Touré, bekannt als „Bluesman of Africa“. Auf „Voyageur“ sind neun bisher ungehörte Stücke versammelt, die über einen Zeitraum von 15 Jahren entstanden sind. 2010 wurde erstmals ein posthumes Album des 2006 verstorbenen Gitarristen veröffentlicht. „Ali und Tourmani“, entstanden in Zusammenarbeit mit Toumani Diabaté, gewann 2011 einen Grammy in der Kategorie „Best World Music Album“. Es wurde 2004 aufgenommen, als Tourè bereits an Knochenkrebs litt. Während der gleichen Sessions stellten beide auch „In the Heart of the Moon“ fertig, das 2005 erschien und 2006 den gleichen Award gewann.

Als Gast auf drei Tracks des neuen Werks ist die malische Wassoulou-Sängerin Oumou Sangaré zu hören. Wie Touré gehört sie zu den wenigen international bekannten Stimmen, die sich der musikalischen Tradition ihres Geburtslandes verpflichtet haben. Die Zusammenarbeit der langjährigen Freunde war bisher nur durch Konzerte bekannt. Ihr letzter gemeinsamer Auftritt fand allerdings 2003 statt. Seit dem 9. Februar sind beide auf „Cherie“ zu hören. Das Stück bietet einen ersten Vorgeschmack auf „Banolobourou“ und „Sadjona“, die ebenfalls von Sangaré unterstützt werden.

Die Tracklist

Safari

Malahani

Sambadio (Acoustic)

Banolobourou (feat. Oumou Sangaré)

Chèrie (feat. Oumou Sangaré)

Kenouna

Sadjona (feat. Oumou Sangaré)

Sambadio (Electric)

Kombo Galia

Das Album erscheint am 10. März 2023. ROLLING STONE verlost es 1x auf Vinyl und 2x auf CD. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und „Voyageur“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss ist der 25.3.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!