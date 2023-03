Verlosung: „Ambush – Kein Entkommen“ auf DVD und Blu-ray

Foto: Pure Online. All rights reserved.

Still aus „Ambush - Kein Entkommen" (2021).

„Ambush – Kein Entkommen“ (2021) ist eine der bisher ambitioniertesten Filmproduktionen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der französische Regisseur und Actionexperte Pierre Morel („96 Hours (Taken)“, 2008) bearbeitet einen Vorfall, der sich 2018 im Rahmen des Kampfeinsatzes von UAE-Truppen im Jemen ereignete. Drei Soldaten geraten während einer Routineoperation in einen Hinterhalt, ihre Gegner sind ihnen zahlenmäßig haushoch überlegen. In ihr gepanzertes Fahrzeug zurückgedrängt, müssen sie sich auf die Hilfe ihrer Kamerad*innen und Vorgesetzten verlassen. Am 23. März ist der Action-Film auf DVD und Blu-ray erschienen.

Hier gehts zum Trailer:

ROLLING STONE verlost den Streifen 2x auf DVD und 2x auf Blu-ray.

Füllen Sie zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragen in das Lösungsfeld „Ambush“ ein. Teilnahmeschluss ist der 7. April 2023. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.