GoT: So reagieren Fans auf Jon Snows Rückkehr im neuen Videospiel

Jon Snow ist zurück! Nein – nicht in einer „Game of Thrones“-Spin-off-Serie, sondern in einem neuen Videospiel „Game of Thrones: Kingsroad“. Erscheinen soll das Game nächstes Jahr für Mobilgeräte wie Tablets oder Smartphones. Am Donnerstag (12. Dezember) tauchte ein erster Trailer auf. So waren die Reaktionen.

„Ich werde Kingsroad spielen, wenn ich Jon Snow küssen kann“

Kit Harington, Schauspieler der Heldenfigur in der US-amerikanischen Fernsehserie, war und ist ein absoluter Fan-Liebling. Entsprechend laut summte der aufgebrachte Bienenstock in den sozialen Medien nun, als man ihn im neuen Teaser zum Spiel entdeckt hatte. „Ist das Jon Snow?“, fragte ein User auf X. Und tatsächlich – die fotorealistische Figur ab Sekunde 0:36 gleicht dem Darsteller fast aufs Haar.

Hier ansehen:

„Ich werde Kingsroad spielen, wenn ich Jon Snow küssen kann“, hoffte eine Anhängerin – ein anderer Fan ist sich sicher: „Das da wird das Spiel des Jahres.“

Trotz aller Euphorie: Die Meinungen im Netz fielen durchaus gemischt aus. Obwohl jemand schrieb: „Kit Harington wiederzusehen, hat wirklich jeglichen Enthusiasmus zerstört“ – in Snow oder im Spiel selbst scheint die schlechte Laune nicht begründet zu sein. Viel eher nehmen wohl einige den Serienmacher:innen die letzten Episoden noch übel. „Interessiert mich nicht, nachdem sie das Serienfinale ruiniert haben“, so ein Nutzer. Ein weiterer schiebt auch George R. R. Martin den schwarzen Peter zu: „Nach dem Schiffbruch der letzten beiden GoT-Staffeln und Martins Ankündigung, dass es vielleicht keine neuen Bücher geben wird, bin ich mit GoT fertig.“

Im wörtlichen Sinne: „Game – of Thrones“

Im neuen Videogame soll man in die Rolle eines „Bastards“ aus dem Haus Tyre im Norden von Westoros schlüpfen. Die Mission: Wahlweise als Ritter, Söldner oder Attentäter das angestammte Zuhause verteidigen. Das Setting des Roleplays während des Krieges der fünf Könige soll dem der Erfolgsserie von 2011 gleichen. Neben Snow sollen dabei auch andere Charaktere der Fernsehproduktion im Verlauf der Handlung auftauchen – darunter Jaime und Cersei Lannister und Varys – allerdings ohne ihre Originalstimmen.