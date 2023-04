Verlosung: Drei „Flashdance“ 4K-UHD-Steelbooks

Foto: CBS via Getty Images, CBS Photo Archive. All rights reserved.

Jennifer Beals in „Flashdance", 1983.

Am 20. April erscheint „Flashdance“ zum 40. Jubiläum im limitierten Steelbook als 4K UHD Blu-Ray neu. Der Film über die Geschichte Alexandra „Alex“ Owens‘ (Jennifer Beals) wurde 1983 veröffentlicht. Ein Klassiker und ikonischer Moment der 80er-Jahre Popkultur unter Regie Adrian Lynes. Owens ist tagsüber Schweißerin, nachts Tänzerin in einer Bar und träumt von ihrer Chance, durch eine Aufnahme im Tanzkonservatorium selbstständig zu werden.

„Flashdance“ wird vor allem auch für seine Musik gefeiert. So erhielt Irene Cara für den Soundtracktitel „Flashdance … What a Feeling“ 1984 den Oscars in der Kategorie „Bester Song“. Auch Michael Sembello „Maniac“ war nominiert.

