Verlosung: Drei Spielberg-Blu-ray-Pakete und Digitalgutscheine für „Die Fabelmans“ im Heimkino

Steven Spielbergs aktuellster Spielfilm „Die Fabelmans“ (2022) ist ab 11. Mai digital verfügbar. Ab 25. Mai ist das teilweise autobiografisch geprägte Biopic auch auf Blu-ray und DVD erhältlich. Zum Heimkinostart verlost ROLLING STONE drei Digitalgutscheine und drei Blu-ray-Pakete, die weitere Spielberg-Werke enthalten: „Duell“, „ET“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“.

„Die Fabelmans“ – Inhalt und Handlung

Das US-amerikanische Coming-of-Age-Drama ist teilweise autobiografisch geprägt und greift die Kindheit des heute 76-jährigen Regisseurs auf. Es begleitet die titelgebende Familie Fabelman ab den 1950er-Jahren von New Jersey nach Arizona und schließlich nach Kalifornien. Für die Hauptrolle wurde Gabriel LaBelle verpflichtet, während seine Eltern von Michelle Williams und Paul Dano verkörpert werden. Die Premiere des Films erfolgte im September 2022 beim Toronto International Film Festival. Im November 2022 kam „The Fabelmans“ in die US-amerikanischen und im März 2023 in die deutschen Kinos.

Verlosung

ROLLING STONE verlost dreimal Digitalgutscheine zum Film und drei Spielberg-Blu-ray-Pakete mit „Duell“, „ET“, „Jurassic Park“ und „Schindlers Liste“. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Steven“ angeben. Einsendeschluss ist der 30.5.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!