Verlosung: „His Dark Materials – Staffel 2“ auf Blu-Ray

Am 12. November erscheint das neue Soloalbum des Blur-Sängers

Blur- und Gorillaz-Sänger Damon Albarn wird am 12. November 2021 sein zweites Soloalbum veröffentlichen. „The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows" erscheint bei Albarns neuem Label Transgressive Records. Albarns erste und bisher einzige Solo-Platte „Everyday Robots " erschien 2014. Albarns vielleicht intimstes Album Ursprünglich wollte der 53-jährige ein einzelnes Orchester-Stück schreiben, inspiriert von der Landschaft seiner Wahlheimat Island, deren Staatsbürgerschaft Albarn seit 2021 besitzt. Im Zuge der Pandemie und des Rückzugs in einen intimen persönlichen Schaffungsprozess wurden daraus schließlich die elf Tracks der…