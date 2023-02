Verlosung: „In einem Land, das es nicht mehr gibt“ als Blu-ray

Foto: Screenshot YouTube. All rights reserved.

„In einem Land, das es nicht mehr gibt“ erzählt die Geschichte von Suzie (Marlene Burow), die in der DDR durch Zufall als Model entdeckt wird. Sie taucht in die schillernde Subkultur im Ostberliner Untergrund ein. Dort lernt sie den extravaganten Rudi (Sabin Tambrea) kennen, der ihr den „aufrechten Modelgang“ beibringt, und sie verliebt sich in den Fotografen Coyote (David Schütter).

Der Film von Regisseurin Aelrun Goette verarbeitet ihre eigenen Erlebnisse und will inen Einblick die Modeszene der ehemaligen DDR geben. Dabei beleuchtet sie unter anderem die Modezeitschrift „Sybille“, die das damalige Frauen- und Schöhnheitsbild prägte, und die Luxusmarke Exquist. Sie beschäftigt sich zudem mit Jugendkulturen, die eigene Kollektionen aus Duschvorhängen entwarfen und mit ihren Modenschauen eine eigene Form von Widerstand gegen das System ausdrückten.

