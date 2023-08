Verlosung: Je eines von zwei Fan-Paketen zu „The Knocking“

Dass man in Finnland was von Horrorfilmen versteht, ist wohl dem Wetter und einer langer Tradition von Mythen und Sagen zu verdanken. Und auch in dem Haunted-House-Streifen „The Knocking“ beweisen die Regisseure Joonas Pajunen und Max Seeck, dass skandinavische Gruselgeschichten nicht ihre Wirkung verfehlen. Besonders Seeck ist hier der Experte, ist er doch der Bestsellerautor hinter der „Jessica Niemi“-Buchreihe.

Jetzt ist der finnische Horrorfilm fürs Heimkino verfügbar. Seit dem 21.7. ist „The Knocking“ digital erhältlich, und seit dem 28.7. gibt es den Streifen auch als limitiertes Mediabook auf DVD und Blu-ray.

Zum Inhalt von „The Knocking“

Es ist 15 Jahre her, dass die Geschwister Maria (Inka Kallén), Mikko (Pekka Strang) und Matilda (Saana Koivisto) wieder ein Fuß in ihr Elternhaus gesetzt haben. Nun kehren sie dorthin, mitten in den finnischen Wäldern, zurück, um ihr gemeinsames Trauma aufzuarbeiten: Einst wurde ihr Vater brutal ermordet und Maria, die sich an nichts mehr erinnert, in einem Käfig aufgefunden. Die Mutter gilt seit dieser Nacht als vermisst.

Das Wiedersehen entwickelt sich allerdings zum Albtraum: Des Nachts manifestieren sich sie schlimmsten Ängste der drei Geschwister.

Verlosung: Je ein Fan-Paket von „The Knocking“

Wir verlosen je eins von zwei Fan-Pakenten von „The Knocking“. Darin enthalten sind ein Mediabook, mit dem Film auf DVD sowie Blu-ray, und jeweils eine Ausgabe der Bücher „Hexenjäger“, „Teufelsnetz“ und „Feindesjäger“, die Co-Regisseur Max Seeck verfasste.

Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Knocking“ angeben. Einsendeschluss ist der 20.8.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

