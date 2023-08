Abgesagt! Deshalb fällt dieses Depeche-Mode-Konzert ins Wasser

Dave Gahan und Martin Gore von Depeche Mode in Paris, Frankreich. (Photo by Kristy Sparow/Getty Images)

Seltenes Unglück in der Live-Historie von Depeche Mode: Martin Gore, Dave Gahan, Peter Gordeno und Christian Eigner müssen ein Konzert absagen. Der für Dienstag (08. August) geplante Auftritt im finnländischen Helsinki wurde gecancelt. Über die sozialen Medien kommunizierten die Synthipop-Legenden: „Sicherheit hat bei uns höchste Priorität. Die Behörden haben uns geraten, aufgrund der unsicheren Lage das Konzert nicht weiter zu verfolgen.“ Das Wetter solle an jenem Tag einfach zu schlecht werden, um einen Gig sicher durchziehen zu können.

Auf ihrer Facebook-Seite schreiben Depeche Mode: „Aufgrund der vorhergesagten schlechten Wetterbedingungen und der Gefahr von Gewittern und starkem Wind sind wir gezwungen, die morgige Show im Kaisaniemi Park abzusagen. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Fans, der Crew und aller, die auf dem Gelände arbeiten, hat für uns oberste Priorität. Wir wurden von Tukes (der finnischen Agentur für Sicherheit und Chemikalien) und der örtlichen Feuerwehr darauf hingewiesen, dass es angesichts der vorhergesagten Wetterbedingungen unsicher sein könnte, weiterzumachen.

Die Fans können ihre gekauften Karten bis zum 7. Oktober 2023 an die Verkaufsstelle (Ticketmaster) zurückgeben.

Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und hoffen, dass alle in Sicherheit bleiben.“ Die Show wird also nicht nachgeholt.

Konzertveranstalter Livenation ergänzt: „Die vorhergesagten Wetterbedingungen, einschließlich starker lokaler Windböen sowie Regen und Gewitter, stellen erhebliche Gefahren dar, die den sicheren Aufbau und die Durchführung der Veranstaltung gemäß dem ursprünglichen Zeitplan unmöglich machen. Bereits gekaufte Tickets können dort zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden.“

Depechemode.de verweist auf die Geschichte, die die Briten mit Finnland verbindet. Das erste Mal traten Depeche Mode 1998 dort auf (am 09. September), damals noch zur „The Singles 1986-1998“-Tour. Es war der erste Auftritt von DM in Finnland; es folgten Shows 2001, 2006, 2010, 2013 und 2018, also bei jeder darauf folgenden Konzertreise. Die „Memento Mori“-Sommertournee soll am 11. August in Oslo enden.