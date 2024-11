„Vaiana 2“: Lina Larissa Strahl, Sophia und Devado im Interview

Mit „Vaiana 2“ startet am 28. November 2024 die von Kindern und Teenagern (die mittlerweile erwachsen geworden sind) lang ersehnte Fortsetzung des Disney-Films von 2017. Die junge Vaiana ist mittlerweile als Nachfolgerin des Stammeshäuptlings auf der Insel Motonui in Polynesien erkoren worden.

Ihre Abenteuer mit dem Halbgott Maui sind allen noch in Erinnerung geblieben. Beide erhalten nun Unterstützung von einer Gruppe von Seefahrern – und zusammen machen sie sich auf eine Reise über die weiten Meere und durch die gefährlichen Gefilde von Oceania, um die Stämme des Inselreichs vereinen zu können.

Bei der Premiere von „Vaiana 2“ trafen wir Lina Larissa Strahl (Synchronstimme Vaiana), Sophia (sie singt den Titelsong „Ich wag den Schritt“) sowie Devado (sie sang Vaianas Lieder in Teil eins und zwei) zum Interview am Blauen Teppich.

Devado

Würdest Du Vaiana lieber singen oder sprechen?

Ich liebe singen, und dadurch, dass ich Vaiana singe, würde ich auch gar nicht gern irgendetwas anderes machen wollen.

Welche ist deine Lieblingsszene aus den „Vaiana“-Filmen?

Teil 2 habe ich vor der Premiere noch nicht sehen können. In Teil 1 mag ich die Szene, in der Maui auf dem Wasser das Huhn erblickt und sagt: „Snaaaaack!“ Außerdem diese: „Wenn Du jetzt anfängst zu singen, muss ich kotzen!“

Hast Du, von Vaiana abgesehen, eine Lieblingsfigur?

Klar, das Huhn Hei Hei. Die Augenbewegungen sind einfach klasse.

Wie wichtig ist Hei Hei für den Film?

Der Film braucht einen Comedy-Faktor, logisch. Das Huhn liefert das i-Tüpfelchen.

Was sind deine Hobbys?

Neben Singen, Songwriting und Produktion mag ich es fast noch lieber, aufzutreten. Konzerte zu geben.

Hättest Du den Mut, einfach so auf dem Ozean herumzusegeln?

Ich liebe das Meer, ich liebe Wasser. Aber zu weit raus sollte es lieber nicht gehen. Nur so weit, dass ich es definitiv schaffen würde, wieder an Land zu schwimmen. Vaiana und ihr Segelboot, das ist schon eine sehr mutige Aktion.

Sophia

Wie schätzt Du die Rolle von Hei Hei, dem Huhn, ein?

Sophia: Er ist ein treuer Begleiter. Man kann sich einfach auf ihn verlassen. Ich habe eine kleine Hündin, und die folgt mir auch auf Schritt und Tritt.

Magst Du das Wasser?

Ich war als Kind eine richtige Wasserratte. Meine Faszination für Unterwasserwelten ist geblieben. Neben „Vaiana“ bin ich zum Beispiel auch ein großer Fan von „Arielle, die Meerjungfrau“.

Was sind deine Hobbys – außer Singen?

Ich habe eine Ausbildung als Goldschmiedin. Ich stelle auch weiterhin Schmuck her. Ich male auch gern.

Lina Larissa Strahl

Welche Figuren findest Du in „Vaiana 2“, neben Vaiana selbst, wichtig?

Ich finde, man sollte Pua, das Schwein, nicht unterschätzen! Dabei hat jeder Protagonist, und auch jede Nebenfigur eine wichtige Rolle inne.

Welche deiner eigenen Songs gefällt dir am besten?

„Wasser“! Er passt auch perfekt zum „Vaiana 2“-Abend.

Magst Du das Meer?

Na klar, ich bin ein absoluter Wasser-Fan. Der Ozean, der Strand … dort verbringe ich am liebsten meine Urlaube. Ideal, um runterzukommen.

Auch als Abenteuer-Seglerin?

Wer weiß! Auf jeden Fall muss man so gut segeln können wie Vaiana. Noch habe ich keinen Segelschein!

Hast Du eine Lieblingsszene im Film?

Jene, als Vaiana auf die Kokomora trifft. Die kleinen Piratenkrieger mit Rüstungen aus Kokosschalen.

Die Fragen stellten unsere Kinderreporter Ted Niasseri und Bruno Sicks.