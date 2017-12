Video: Der wundervolle „Mamma Mia! Here We Go Again“-Trailer

„Mamma Mia“, die freie filmische Umsetzung des gleichnamigen Musicals, war 2008 ein Überraschungs-Hit. Nicht, weil man nicht sicher sein konnte, ob ABBA-Songs im Kino funktionieren würden (natürlich funktionieren sie!), sondern weil Stars wie Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth und Stellan Skarsgard das Risiko eingingen sich zu blamieren. Die Hollywood-Größen sind nicht gerade als Sänger bekannt. Aber ihre Gesangseinlagen bezauberten.

Zehn Jahre später kommt die Forsetzung, die programmtisch die nächste Zeile aus dem ABBA-Hit zitiert. So wird aus „Mamma Mia“ eben „Mamma Mia! Here We Go Again“. Wie Ensemblemitglied Amanda Seyfried zu „Entertainment Weekly“ sagte, soll Teil zwei mehr Nachdenklichkeit zeigen als der erste.

Ein erster Trailer des am 19. Juli 2018 anlaufenden Films bereitet uns schon mal auf Neuzugang Cher vor:

Benny Andersson spricht über die Songs, auf die wir uns in „Mamma Mia! Here We Go Again“ freuen dürfen: