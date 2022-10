Kiss bringen kurz vor letzter Kreuzfahrt eigenen Gin auf den Markt

Am Mittwoch (19.Oktober) haben Kiss, nachdem sie bereits drei Sorten Rum auf den Markt gebracht haben, auch ihren eigenen „KISS: Cold“-Gin vorgestellt. Dieser wird auch bei ihrer letzten Kreuzfahrt „KISS Kruise XI“ von 24. bis 29. Oktober an Bord sein.

Auf Twitter schreiben sie: „Um die ‚KISS Kruise XI‘ zu feiern, präsentieren wir euch unseren ‚KISS Cold Gin‘ – ‚Navy Strength 57% Edition‘!“.

To Celebrate the KISS Kruise XI, we present to you KISS Cold Gin – Navy Strength 57% Edition!

Get yours today! Available in US starting October 19:https://t.co/gnif1XQDgIhttps://t.co/GKq92XY9pa Outside the US:https://t.co/JiCpETC7lvhttps://t.co/QaD1AEib7Z pic.twitter.com/cW0uIV393j — KISS (@kiss) October 19, 2022

Der Bezug zum Stück „Cold Gin“ (1974)

Der Name ihres Gins bezieht sich auf die 1974 erschienene Nummer „Cold Gin“ aus dem Album „Kiss“. In einer Zeile heißt es: „Es ist wieder kalter-Gin-Zeit.“

Kiss 2022: Eine Kreuzfahrt, eine Welttournee und vier Live-Alben

Die Band hat dieses Jahr insgesamt vier Live-Platten („KISS Off the Soundboard: Live in Des Moines“, „KISS Off the Soundboard: Live in Donington“, „KISS Off the Soundboard: Live in Virginia Beach“ sowie „KISS Off The Soundboard: Live At Donington 1996“) veröffentlicht. 2021 wurde die „KISS Off The Soundboard“-Reihe bereits mit „KISS Off the Soundboard: Tokyo 2001“ eröffnet. Ein neues Studio-Album ist nicht mehr zu erwarten.

Kiss spielen im Rahmen ihrer „END OF THE ROAD WORLD TOUR“ dieses Jahr noch in Los Angeles (zwei Shows), Tokio und Mexiko. Außerdem gehen sie von 24. bis 29. Oktober mit der „KISS Kruise XI“ ein letztes Mal auf Kreuzfahrt.