Derek Trucks im Interview: „Das Ding war zu perfekt, um es nochmal zu versuchen“

Vor zehn Jahren wagte die Tedeschi Trucks Band, angeführt von Sängerin Susan Tedeschi und ihrem Ehemann, dem Gitarrenvirtuosen Derek Trucks, ein besonderes Experiment. Gemeinsam mit Mitgliedern der Originalbesetzung von Joe Cockers legendärem Ensemble von Mad Dogs & Englishmen – allen voran Leon Russell — ließen sie die legendäre Konzerttournee und den dazugehörigen Film neu aufleben.

Unter dem Titel „Mad Dogs & Englishmen Revisited Live at LOCKN’“ entstand ein opulentes Live-Projekt voller hochkarätiger Gäste, Energie und musikalischer Geschichte. Nun ist das zugehörige Tondokument endlich offiziell erschienen – das Begleitstück zur Dokumentation „Learning to Live Together: The Return of Mad Dogs & Englishmen“. Wir sprachen mit Derek Trucks über die Faszination des Originals, die Magie der Reunion – und die Zukunft seiner eigenen Band.

Hier gibt es das ganze Interview als Video zu sehen: