Volbeat live: Tickets, Termine, Vorverkauf

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Volbeat kommen im September und Oktober 2025 live nach Deutschland. Name der Konzertreise: „Greatest Of All Tours Worldwide“, mit neun Konzerten in Deutschland. Alle Infos zu den Tickets hier.

Den Support machen Bush und die Hardcore-Punkband Gel. Vorverkaufsstart-Start ist am 14. März 2025. Volbeat werden live die Songs ihres neuen Albums „God Of Angels Trust“ vorstellen, das am 06. Juni 2025 erscheint.

Vorband Bush um Sänger Gavin Rossdale kommt gar zum ersten Mal seit acht Jahren nach Deutschland. Los geht’s in Stuttgart, Abschluss ist in Hannover.

VOLBEAT ON TOUR

GREATEST OF ALL TOURS WORLDWIDE

Support: Bush + Gel

26.09.2025 – Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

27.09.2025 – Köln, LANXESS arena

28.09.2025 – Oberhausen, Rudolf Weber-ARENA

04.10.2025 – Berlin, Uber Arena

06.10.2025 – München, Olympiahalle

08.10.2025 – Frankfurt, Festhalle

10.10.2025 – Leipzig, QUARTERBACK Immobilien ARENA

11.10.2025 – Hamburg, Barclays Arena

21.10.2025 – Hannover, ZAG Arena

Der reguläre Vorverkauf für die Gigs der dänischen Metal-Band startet am 14. März 2025 um 10:00 Uhr. Tickets gibt es hier.

Wer das neue Volbeat-Album „God Of Angels Trust“ im Universal-Webstore kauft, erhält einen Presale-Code für die Tour. Im Webshop der Plattenfirma gibt es das Werk in verschiedenen Konfigurationen. Darunter als „Limitierte signierte White Label Edition“ und als „Limitierte LP Lamplight Glow, signiertes Booklet“.

Tracklist „God Of Angels Trust“:

Side A:

1. Devils are Awake

2. By a Monster’s Hand

3. Acid Rain

4. Demonic Depression

5. In the Barn of the Goat Giving Birth to Satan’s Spawn in a Dying World of Doom

Side B: