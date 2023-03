Download Germany am Hockenheimring: Slipknot, Volbeat, The Prodigy, Parkway Drive, Disturbed, Amon Amarth

Das Festival Download Germany kehrt diesen Sommer nach der Premiere im Jahr 2022 zum Hockenheimring zurück. 2023 findet die Veranstaltung nun nicht nur an einem, sondern an zwei Tagen, Freitag (23. Juni) und Samstag (24. Juni), statt.

Mittlerweile ist auch das Lineup bestätigt. Headliner sind Slipknot, Volbeat, die Electro-Punker The Prodigy, und die australische Band Parkway Drive. Weitere Acts sind unter anderem Disturbed und die schwedischen Melo-Death-Wikinger Amon Amarth.

Das Festival wird nun auch eine Campingmöglichkeit anbieten. Diese Tickets sind ab 80€ erhältlich. Weitere Informationen zum Ticketkauf und dem Ablauf vor Ort sind auf der Festival-Website zu finden.

Das Lineup

Freitag, 23.6.2023

Slipknot, Parkway Drive, Disturbed, Within Temptation, I Prevail, Lorna Shore, Malevolence, Stand Atlantic, Wargasm

Samstag , 24.6.2023

Volbeat, The Prodigy. Amon Amarth, Kreator, Clutch, Coheed & Cambria, The Amity Affliction, Nothing More, Bob Vylan, Dead Poet Society