Volbeat: Zusatzkonzerte in Deutschland und Österreich angekündigt

Volbeat gehen im Herbst auf Europa-Tour. Wegen hoher Nachfrage wurde nun bekanntgegeben, dass es vier Zusatzkonzerte geben wird. Die Gigs werden in Wien, München, Stuttgart und Dortmund stattfinden.

Damit sind insgesamt 36 Konzerte in Europa angekündigt. „Endlich, nach so langer Abwesenheit, können wir unseren Fans auf dem europäischen Festland und in Großbritannien eine richtige Headline-Tour anbieten. Bald geht es los! Wir können es kaum erwarten!“, heißt es in einem Statement. Tickets können hier bestellt werden.

Volbeat-Konzerte 2022: