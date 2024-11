Vorbestellen: Musikexpress 11/24 mit exklusiver MADONNA-Single

MUSIKEXPRESS 12/24

EVT: 08.11.24

Es darf sich mal wieder gefreut werden – und wie! Den MUSIKEXPRESS 12/24 ziert die Queen of Pop Madonna mit einem Song, der vor 40 Jahren die Welt verändert hat: „Like A Virgin“. Es handelt sich um eine detailgetreue Replik der schwarzen 7-Inch-Single von 1984, dem ersten Megaseller von Madonna Louise Ciccone.

Auf der A-Seite befindet sich „Like A Virgin“, ihr erster Nr.1-Hit in den USA, der in Deutschland Platz vier erreichte und im Vereinigten Königreich Rang drei. Die B-Seite stellt wie damals „Stay“, der Closer des dazugehörigen Albums LIKE A VIRGIN, dar.

Das Sammlerstück kommt in einem festen, sorgfältig gestalteten Pappcover und auf schwerem Vinyl. Die Single ist nur mit MUSIKEXPRESS und nicht im Tonträger-Handel erhältlich.