Wacken an Weihnachten – wo kann ich den Live-Stream sehen?

Prince-Toningenieurin Susan Rogers: „Das war weise, taktisch klug – und für einen Rockstar einzigartig“

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Lauter die Glocken nie klingen! Am 11. Dezember präsentieren Telekom und das Wacken-Festival eine Weltpremiere: die W:O:A Holy Night. Mit acht harten Bands, darunter die gesellschaftskritischen Metaller Hämatom, die Mittelalter-Rocker Saltatio Mortis, die Lokalmatadoren Fury In The Slaughterhouse, die Symphonic-Rocker Beyond The Black, Visions Of Atlantis, Lord Of The Lost und Heavysaurus.

Das einmalige Spektakel steigt live im berühmten Landgasthof und der Heilig-Geist-Kirche in Wacken – und wird ab 17 Uhr in einem kostenlosen Livestream unter anderem bei magenta.tv zu sehen sein.

„Wir freuen uns auf die Premiere des W:O:A Holy Night, ein neues Weihnachtsevent, an dem unsere gesamte Community teilnehmen kann“, sagt Wacken-Veranstalter Thomas Jensen.

So gelangt ihr an Tickets für die W:O:A Holy Night

Tickets für die Veranstaltung sind nur über Gewinnspiele beim Wacken Open Air und der Telekom erhältlich. Bis 2. Dezember können Privatkund:innen im Rahmen der Magenta Black Days ab sofort über Magenta Moments in der MeinMagenta- App exklusive Eintrittskarten gewinnen.

Auch wer keine der streng limitierten Tickets gewinnt, kann das Live-Spektakel sehen: auf magenta.tv, TikTok und Facebook, ebenso bei MagentaTV und #dabeiTV.

Heavy Metal und Weihnachtsstimmung – da werde eine besondere Magie entstehen, glaubt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom. „Wir freuen uns darauf, dieses großartige Metal-Spektakel gemeinsam mit unserem langjährigen Partner zu den Fans zu bringen._“