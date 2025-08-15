Warum das Beatles-Konzert im Shea Stadium die ultimative Pop-Feier ist

Vor sechzig Jahren, am 15. August 1965, spielten die Beatles im Shea Stadium in New York – und die Welt hat sich nie davon erholt. Es war die größte Pop-Explosion, die die Welt je gesehen hatte, mit 56.000 Jugendlichen, die für John, Paul, George und Ringo schrien. Es ist die berühmteste Show, die sie je gespielt haben – das berühmteste Popkonzert aller Zeiten – obwohl niemand auch nur eine Note hören konnte. Andere Auftritte hatten weit größere Menschenmengen, viel mehr Geld eingebracht. Aber Shea ist immer noch das ultimative Bild von Fan-Hysterie. Eine riesige Menge Beatlemaniacs, die sich zu einer Nacht gemeinsamer Ekstase versammelt hatten. Verbunden durch Musik. Schreiend bis zur völligen Erschöpfung. Das „Toppermost of the Poppermost“. Das „Yeah Yeah Yeah“ der Götter. Der größte Twist. Mit dem lautesten Schrei.

Hysterie im Stadion

„Es war das erste Mal, dass jemand in einem dieser Stadien gespielt hat“, erinnerte sich Paul McCartney 2003. „Für Leute wie die Floyd wurde das später irgendwie normal. Wir spielten über die Baseball-Lautsprecher, und man konnte nichts hören, weil die Menge schrie – diese 56.000 ‘Möwen’.“

Aber das bedeutet nicht, dass Paul nicht jede Sekunde genossen hätte. „Ich glaube, wir wurden an diesem Abend einfach ein bisschen hysterisch“, sagte er. „Wir konnten nicht glauben, wo wir waren und was da passierte, wir konnten verdammt noch mal nichts hören, und wir dachten: ‘Das ist nicht besonders gut, aber es kommt großartig an.’ Die Hysterie setzte ein. Das war ein großartiger Abend.“

Doch Shea war mehr als nur das erste hochkarätige Stadionkonzert. Es zeigte allen, wie riesig, unbändig und verrückt Popmusik sein konnte. Es zerstörte die Hoffnung aller, die immer noch dachten, die Beatles – und ihr junges weibliches Publikum – seien nur eine vorübergehende Modeerscheinung, was 1965 noch die gängige Erwachsenensicht war. Die Fabs konnten nicht länger abgetan werden, und die Mädchen ebenso wenig. Es zerbrach alle Klischees darüber, wie Showbusiness funktionieren sollte. Noch nie zuvor hatten sich so viele Menschen an einem Ort versammelt, um Musik zu feiern – und auf einer tieferen Ebene, um einander zu feiern. Deshalb ist „Shea Stadium“ immer noch der Zweiwort-Code für die Erfüllung von Popträumen in ihrer lautesten, leidenschaftlichsten, wildesten und verrücktesten Form.

Der Klang eines Vulkans

Die Shea-Aufnahmen sind noch immer ein Schock, egal wie viele Stadion-Shows man schon live oder auf dem Bildschirm gesehen hat. Die Jungs rennen die Stufen aus dem Dugout hinauf – ihre Umkleide war die Schiedsrichterkabine – zu einer Klangexplosion wie der von Krakatau, ein Schrei, wie ihn niemand je gehört hatte. Ein Polizist hält sich verzweifelt die Ohren zu. Die Jungs sind benommen, gehen, stolpern, schwanken, schauen sich schockiert um.

Keine Überraschung: Paul läuft schneller als die anderen, er kann es kaum erwarten. Er beginnt zu rennen, zu hüpfen, „Kommt schon, Jungs!“, John rennt ebenfalls los, „Los geht’s!“. Alles passiert zu schnell, aber nicht schnell genug für sie. Die Polizisten weichen der Band aus, verängstigt, so etwas haben sie noch nie gesehen oder gehört – niemand hat das je. John ist der Erste, der die Treppe zur Bühne hinaufläuft. Das Allererste, was sie sagen, bevor sie das Publikum begrüßen, ist, sich gegenseitig zu begrüßen: „Hallo, Paul!“ – „Hallo, John!“

Alles wirkt so wackelig – dieses Stadion war nicht für ein solches Chaos gebaut. Die Jungs wirken so winzig, die Menge so riesig und wild. Jeder hier heute Abend – außer den Polizisten – hat monatelang von diesem Moment geträumt, und doch konnte sich niemand auch nur annähernd vorstellen, wie er sich anhören oder anfühlen würde. Niemand träumte groß genug.

Ringo mit weichen Knien

„Wenn man sich die Aufnahmen ansieht, kann man erkennen, wie wir auf den Ort reagiert haben“, erinnerte sich Ringo in der Anthology-Dokumentation. „Es war sehr groß und sehr seltsam.“ Seht euch den armen Ringo an, wie er zur Bühne geht; er blickt nach oben, und man sieht, wie ihm vor Schwindel die Knie einknicken. George grinst so breit, dass man Angst hat, sein Kiefer könnte abbrechen. Zwei der schreienden Fans da draußen in der Menge sollten später Beatle-Ehefrauen werden – Linda Eastman McCartney und Barbara Bach. Olivia Arias Harrison schrie ein paar Tage später im Hollywood Bowl. Mick Jagger und Keith Richards waren im Shea dabei – wahrscheinlich die zwei eifersüchtigsten Menschen dort.

Es ist der Schrei, der die Shea-Legende mehr als alles andere ausmacht – die Mädchen verstärken sich gegenseitig und machen ihr kollektives „Yeeeaaaaah“ lauter, als hunderttausend Lungen jemals sein dürften. Bei zahllosen Solo-Shows hat Paul die Damen im Saal gebeten: „Gebt mir einen großen Beatles-Schrei!“ Es ist eine Sache, das in einem Stadion zu sagen – und doch habe ich ihn das Anfang dieses Jahres im Bowery Ballroom in New York sagen hören, obwohl es eine Bar ist, die nur ein paar hundert Leute fasst. Es spielt keine Rolle. Wo immer Fremde sich versammeln, um für Musik zu schreien, sind wir alle Shea Stadium.

Wo sonst nur Baseball gespielt wurde

Diese Art von fröhlichem Lärm ertönte normalerweise nicht im Shea, der Heimat der New York Mets, damals das berühmteste schlechte Baseballteam der Geschichte. Sie beendeten die Saison mit 50-112. Aber die Beatles, nie Sportfans, auch nicht in ihrer Kindheit, wussten oder kümmerten sich nicht um Amerikas Nationalsport. Als sie 1964 zum ersten Mal in einem Baseballstadion spielten, in Kansas City, machten sie sich auf einer Pressekonferenz über den ganzen Sport lustig, bei der Paul spöttelte: „Tolles Spiel!“ Ringo fasste es zusammen: „Du wirfst den Ball, und dann hast du zehn Minuten Zeit, eine Zigarette zu rauchen, bevor du den nächsten Ball wirfst.“

Die Mets feiern heute Abend das Jubiläum, indem sie Nachbildungen des Shea Stadium an die Fans im Citi Field verteilen, wo sie gegen die Mariners spielen. Außerdem wird vor dem Spiel eine Beatles-Tribute-Band auftreten. Shea wurde 2009 abgerissen, aber passenderweise spielte Paul McCartney die letzten dort gehörten Lieder. Er sprang bei einem Billy-Joel-Song für die letzten beiden Nummern ein, „I Saw Her Standing There“ und „Let It Be“. In echter Macca-Manier spielte er denselben Höfner-Bass, den er auch 1965 dort gespielt hatte.

Ed Sullivan und ein seltsames Set

Ed Sullivan stellte sie im Shea vor, wirkte dabei völlig fehl am Platz, als hätte man ihn für den Anlass ausgegraben. Paul war der Einzige, der ihn zur Kenntnis nahm oder ihm die Hand schüttelte. Sie traten um 21:16 Uhr auf, nach einer überraschend unspektakulären Reihe von Vorbands: Motown-Soulsängerin Brenda Holloway, Saxophon-Legende King Curtis, Cannibal & the Headhunters, Sounds Incorporated, die noch unbekannten Young Rascals (noch sechs Monate von ihrem ersten Hit „Good Lovin’“ entfernt). Es war das erste Livekonzert ihrer kurzen, aber ereignisreichen US-Tour – in den folgenden Wochen trafen sie ihr Idol Elvis Presley in Beverly Hills und nahmen bei einer Poolparty mit den Byrds und Peter Fonda LSD. (John verwandelte diese Erfahrung in „She Said She Said“.)

Sie spielten ein eigenwilliges halbstündiges Set und ließen dabei ihre größten Publikumslieblinge aus – kein „She Loves You“, kein „I Want To Hold Your Hand“, kein „I Saw Her Standing There“. Merkwürdigerweise, aber herrlich, spielten sie „Baby’s in Black“, ein Lied, das John und Paul immer gerne zusammen sangen, am selben Mikrofon, Auge in Auge. Sie bestanden darauf, es bis zu ihrem letzten Auftritt live zu spielen, obwohl es nie ein Hit war, nicht einmal eine Single, nur ein Lied, das niemand so sehr liebte wie diese beiden Jungs – aus Gründen, die sie nie verrieten. Die vollständige Setlist: „Twist and Shout“, „She’s a Woman“, „I Feel Fine“, „Dizzy Miss Lizzy“, „Ticket to Ride“, Georges Solo-Nummer „Everybody’s Trying to Be My Baby“, „Can’t Buy Me Love“, „Baby’s in Black“, Ringos Gesangsbeitrag „Act Naturally“, „A Hard Day’s Night“, „Help!“ und die B-Seiten-Nummer „I’m Down“.

Ein Jahr später war der Zauber vorbei

Ein Jahr später spielten sie erneut im Shea Stadium, im August 1966, aber da war der Spaß am Touren für sie schon vorbei. Die Fabs standen kurz vor dem Ende als Liveband, ihr letztes Konzert gaben sie weniger als eine Woche später. Unglaublicherweise war das Konzert 1966 im Shea nicht einmal ausverkauft – nicht einmal annähernd. Aber wenn wir vom Shea Stadium sprechen, meinen wir jenen Tag im August 1965 und die Art, wie er als fester Bestandteil der Popkultur weiterlebt. Es ist immer noch der Maßstab, den jeder Popstar zu erreichen versucht.

„Heute ist es ganz normal, dass Leute im Shea Stadium oder Giants Stadium und all diesen großen Orten spielen, aber das war das erste Mal“, sagte Paul 1995 in der Anthology. „Es schien wie Millionen von Menschen, aber wir waren bereit dafür. Offenbar hielten sie uns für populär genug, um es zu füllen. Wenn man einmal auf der Bühne steht und weiß, dass man einen Ort dieser Größe gefüllt hat, ist das magisch. Einfach Mauern aus Menschen.“

Eines Abends, bei einer dieser großen US-Shows, erfüllte sich ihr Manager Brian Epstein einen geheimen Traum, den er immer gehabt hatte. Er schlich sich unbemerkt in die Menge, stand hinten mit allen anderen und schrie aus vollem Hals, so wie er es immer hatte tun wollen. Wenn man sich das Shea Stadium ansieht oder den Lärm anhört, wird man von diesem orgiastischen Rausch erfasst.

„Wir machten einfach unser Ding“

„Die Hälfte des Spaßes bestand darin, selbst Teil dieser riesigen Veranstaltung zu sein“, sagte McCartney. „Ich glaube nicht, dass wir vom Publikum viel gehört wurden. Die normale Baseball-Stadion-PA war dafür gedacht: ‘Meine Damen und Herren, der nächste Spieler ist…’. Aber das war praktisch, denn wenn wir mal etwas verstimmt waren oder die falsche Note spielten, bemerkte es niemand. Es ging einfach um den Geist des Augenblicks. Wir machten einfach unser Ding, billig und fröhlich, rannten zu einer wartenden Limousine und verschwanden.“

Die Psychotherapeutin und Paul

Ganz offen: Ich hatte einmal eine Therapeutin, die im Shea war. Sie erwähnte es beiläufig während einer Sitzung, und ich konnte sie unmöglich wieder zu meinen Problemen zurücklenken, oder? Ich löcherte sie nach jedem Detail. Sie war natürlich ein Paul-Fan. Diese vier braunen Punkte auf dem grünen Rasen. Sie konnte keinen Ton hören, konnte keinen einzigen Song nennen, den sie spielten. Sie konnte ihre Gesichter nicht sehen. Aber sie wusste, dass einer dieser vier Punkte Paul war. Vielleicht war es dumm, eine ganze Sitzung mit diesen Geschichten zu verbringen – aber ich vermute, es war eine der produktivsten Therapiesitzungen, die ich je hatte.

Doch genau deshalb bleibt das Shea Stadium das legendärste Konzert aller Zeiten – das ultimative Symbol für Pop-Ekstase in ihrer gigantischsten, absurdesten Form. Es liegt weit jenseits jedes Erfolgs, den sich die Beatles in Liverpool je erträumt hatten. Es liegt weit jenseits der Fantasien der Fans darüber, wie wild und ekstatisch eine musikalische Zusammenkunft sein könnte.

Die Fabs blicken auf diese Menge, wie F. Scott Fitzgerald die holländischen Seeleute Amerika am Ende von Der große Gatsby beschrieb – zum letzten Mal in der Geschichte von Angesicht zu Angesicht mit etwas, das ihrer Fähigkeit zum Staunen entsprach. Und die Menge starrt die Beatles auf dieselbe Weise an. Sechzig Jahre später definiert jene verrückte Nacht im Shea Stadium immer noch die Popmusik in ihrem lebendigsten, ausgelassensten Moment.