Lily Allen hat David Harbour längst überwunden

Obwohl Lily Allens bewegendes neues Album „West End Girl“ die Auflösung ihrer Ehe mit dem „Stranger Things“-Schauspieler David Harbour reflektiert, bestätigte die Sängerin, dass sie sich in Bezug auf die Situation nicht mehr „verwirrt oder wütend“ fühlt.

In einem Gespräch mit Mel Ottenberg für das „Interview Magazine“ erklärte Allen, dass es in ihrem Album nicht darum geht, sich an ihrem Ex zu rächen. Ottenberg fragte in Bezug auf das Album: „Sollten wir es als Rache-Tour bezeichnen?“

„Das ist es nicht“, antwortete Allen. „Ich habe dieses Album im Dezember innerhalb von 10 Tagen geschrieben und sehe die ganze Situation jetzt ganz anders. Wir alle machen Trennungen durch, und das ist immer verdammt brutal. Aber ich glaube nicht, dass man so oft das Bedürfnis verspürt, darüber zu schreiben, während man gerade mittendrin steckt.“

Allen betonte, dass West End Girl keine Abrechnung sei: „Das ist das Schöne an diesem Album: Es ist wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Damals habe ich wirklich versucht, die Dinge zu verarbeiten, und das ist großartig für das Album, aber jetzt bin ich weder verwirrt noch wütend. Ich brauche keine Rache.“

Die Sängerin erklärte, dass ein Teil des Albums „auf der Wahrheit basiert und ein Teil Fantasie ist“. Sie ergänzte: „Es ist kein grausames Album. Ich habe nicht das Gefühl, gemein zu sein. Es waren einfach die Gefühle, die ich damals verarbeitet habe.“

Über Trennung, Freunde und Dating-Apps

Ottenberg fragte sie, wie sie es geschafft habe, über ihren Liebeskummer hinwegzukommen. „Ich glaube, man muss einfach rausgehen und unter Leute kommen“, sagte Allen. „Ich bin schuldig, in einer Beziehung alles auf eine Person zu konzentrieren. Wenn diese Person dann geht, fühle ich mich völlig verlassen, und es dauert eine Weile, bis ich merke: ‚Eigentlich kann ich mich in solchen Situationen auch auf meine Freunde verlassen.‘“

Allen gab auch zu, dass sie nach ihrer Trennung von Harbour Dating-Apps genutzt habe – eine Erfahrung, die sie als Frau im Rampenlicht als schwierig empfand. „Die sind schrecklich, besonders wenn man gerade Liebeskummer hat“, bemerkte sie. „Es gibt nichts Deprimierenderes als Hunderte von Menschen, die überhaupt nicht der Person ähneln, die man vermisst. … Ich bin nicht wirklich daran interessiert, mich mit einer anderen berühmten Person zu verabreden.“

Sie erzählte zudem, sie sei von Hinge „wegen Identitätsbetrugs“ gesperrt worden, sei aber immer noch auf Raya aktiv. „Ich bin nicht in einer Beziehung, aber es gibt einige Leute, mit denen ich mich treffe“, sagte sie.

„West End Girl“ ist ein neues Kapitel

Allen und Harbour heirateten 2020. „West End Girl“ ist ihr erstes neues Album seit sieben Jahren, nach „No Shame“ aus dem Jahr 2018. Es enthält 14 Titel, die Ende letzten Jahres innerhalb von 10 Tagen in Los Angeles mit ihrem Musikdirektor Blue May aufgenommen wurden, bevor es in New York und London fertiggestellt wurde.

„Die Platte zeigt Verletzlichkeit, wie es meine Musik vielleicht noch nie zuvor tat – jedenfalls nicht im Laufe eines ganzen Albums“, sagte Allen in einer Erklärung. „Ich habe gemeinsame Erfahrungen als Grundlage für Songs verwendet, die versuchen, zu ergründen, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir es tun. Das Album ist also eine Mischung aus Fakten und Fiktion, die hoffentlich daran erinnert, wie stoisch, aber auch wie zerbrechlich wir Menschen sein können. In dieser Hinsicht denke ich, dass es ein Album über die Komplexität von Beziehungen und darüber ist, wie wir alle damit umgehen.“