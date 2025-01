Til Schweigers „Back in Los Angeles“-Post löst gleichermaßen Wut wie Bewunderung aus

Noch immer wüten die Pacific-Palisades-Fires über Los Angeles. Unzählige Häuser verbrannt, Wälder runtergebrannt, Tausende Menschen obdachlos geworden. Tom Hanks, Mandy Moore,Bill Kaulitz, Billy Corgan, Paris Hilton und viele mehr sidn auf der Flucht. Sie haben traurige Geschichten, aber auch Heldentaten zu erzählen. Jennifer Garner etwa hat den Feuerwehrleuten bei den Löscharbeiten geholfen. Aber in den Waldbränden hat sie auch einen Freund verloren, wie die Kollegen vom amerikanischen ROLLING STONE berichten.

Auch Deutschlands Schauspielstar befindet sich derzeit in Kalifornien, wie er auf Instagram berichtet. „Back in LA!❤️“, schreibt Til Schweiger in dem sozialen Netzwerk. „Zurück in Los Angeles“, dahinter ein Herz-Emoji. Zu sehen: ein Palmenstrand. Die Sicht vom Balkon in einer für kalifornische Star-Verhältnisse fast schon ungewöhnlich bescheidenen Reihenhausperspektive.

Til Schweiger in Los Angeles:

Abgebildet ist ein romantisch aussehender Sonnenuntergang in Los Angeles, über dem Meer. Kein Feuer, keine Asche, keine Glut. Der Himmel über dem Wasser erinnert dennoch an die Blade-Runner-artigen, apokalyptischen Himmelserscheinungen in Gelbrot, entstanden durch die Pacific-Palisades-Fires, oder wie so oft in von Waldbränden betroffenen Regionen in Los Angeles.

Geschmacklos – oder erfreulich, weil da ein Star nach Los Angeles zurückgekehrt ist, um Support zu zeigen? Die Follower Til Schweigers sind hin- und hergerissen.

„Oh nein, ich hoffe das euer Haus verschont bleibt. Die Hauptsache ist, dass dir und deiner Familie nichts passiert. Es ist so schrecklich, was da passiert. ❤️🙌👏. Passt auf euch auf“ schreibt eine. „Seriously?“, fragt dagegen ein anderer.

Oder: „Ringsrum Chaos, Zerstörung und Leid.Aber Monsier (sic!) genießt den Sonnenuntergang…..“ Eine weitere: „Sind das Wolken oder Rauch?“

Til Schweiger selbst hat sein Foto aus Los Angeles (10. Januar 2025) nicht weiter kommentiert.