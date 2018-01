Was Slayer kann, kann Elton John schon längst: Finale Welttournee!

Was für eine Woche! Erst Slayer, jetzt Elton John: Alle verfallen in den Wahn, unbedingt eine „finale“ Welttournee bekannt geben zu müssen. Ob sie es ernst meinen? Oder eher nach dem einstigen Motto Phil Collins‘: „First Of The Final Farewell Tour“?

Bei einer Pressekonferenz teilte Elton John am Mittwoch (24. Januar) mit, dass er noch eine Konzertreise absolvieren will – dann ist Schluss mit Bühnen-Action. Sein Ehemann David Furnish und er wollen sich ihren zwei Söhnen widmen, die nun zur Schule gehen. „Ich bin nicht Cher“, sagte der 70-Jährige in Anspielung auf die Kollegin, die nach großen Verkündungen doch immer wieder live aufgetreten ist. „Dies ist wirklich das Ende.“

Die anstehende Tournee aber wird es in sich haben. Sie beginnt diesen September in den USA – und dauert bis 2020.

„Farewell Yellow Brick Road Tour“

In Anlehnung an sein bekanntestes Album „Goodbye Yellow Brick Road“ wird die Tournee „Farewell Yellow Brick Road“ heißen.