Was verkündet Beyoncé am 14. Januar?

Unmittelbar nach ihrem Auftritt in der Halbzeit des Footballspiels Baltimore Ravens gegen die Houston Texans an Weihnachten kündigte Beyoncé an, dass am 14. Januar etwas auf ihre Fans zukommen würde.

Seitdem brodelt natürlich die Gerüchteküche. In der Vergangenheit gelang es der Sängerin nahezu meisterhaft, Neuigkeiten vor der Verkündung geheim zu halten. Das galt genauso für die Veröffentlichung neuer Alben wie der Lancierung besonderer Produkte ihrer Style-Marken.

Beyoncé: Termine für „Cowboy Carter“-Tour?

Am Wahrscheinlichsten ist, dass Beyoncé im Anschluss an ihre neuste LP „Cowboy Carter“ eine Welttournee ankündigen wird. Im vergangenen Jahr ließ sie offenbar Kollegin Taylor Swift den Vortritt, die großen Live-Schlagzeilen zu machen. Mit XXL-Konzept könnte die 43-Jährige nachlegen, um wenigstens ein paar Rekorde zu pulverisieren.

„Cowboy Carter“ war indes nicht ganz so beliebt wie „Renaissance“, vielleicht weil es sich mit Hinwendung zum Country vor allem um eine sehr amerikanische Platte handelte. Dafür dürften die Songs – darunter mehrere großartige Cover-Versionen – vielleicht als Teil eines eigenen Konzertabschnitts geballt auch auf der Bühne einen formidablen Eindruck machen.

Etwas unwahrscheinlicher wäre die Ankündigung eines weiteren Albums. Für „Renaissance“ machte die Musikerin noch einen einjährigen Promo-Zirkus. Gleiche Aufmerksamkeit bekam „Cowboy Carter“ bisher nicht. Klingt also doch eher nach Tour (auch weil Beyoncé in der Vergangenheit betonte, wie wichtig ihr die neuen Stücke seien).

Fans sehnen sich nach „The Visuals“

Vielleicht erblicken aber auch die sagenumwobenen „Visual“ das Licht der Welt. Dabei handelt es sich um eine neu produzierte Sammlung von Musikvideos, die Beyoncés bisher herausgebrachten Songs visuell unterstützen sollen. Schon ihr Debüt als Solo-Sängerin im Jahr 2014 unterstützte Beyoncé mit einem Clip für jeden einzelnen Song. Allerdings machte die Musikerin vor einiger Zeit auch klar, dass sie das Projekt erst mal nicht weiterverfolge.

Bleibt also noch die Möglichkeit, dass Beyoncé ein neues Queen-B-Produkt anpreist. Ein neues Parfüm? Ein Whiskey (was ganz gut zum „Cowboy Carter“-Kosmos passen würde)? Vielleicht ja gar eine neue Turnschuhmarke.

Der 14. Januar ist jedenfalls nicht mehr lange hin. Zeit für einen weiteren kryptischen Clip auf Instagram…