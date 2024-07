Vom 26. bis 28. Juli (2024) verwandelt sich der Strand von Dangast erneut in ein Zentrum für Musik, Kunst und Kultur. Das Watt en Schlick Festival kehrt zurück – und findet wie eh und je am Strand unterhalb des Kurhauses Dangast statt, wo sich das Wattenmeer in seiner ganzen Pracht erstreckt. Geboten wird ein Programm aus Musik, Literatur, Film, Theater und Kunst. Hier alle wichtigen Infos.

Tickets

Das Festival war in den ersten fünf Minuten nach Veröffentlichung der Tickets ausverkauft. Damit das Festival- und Campinggelände jederzeit verlassen und wieder betreten werden kann, bekommen die Besucher am Einlass im Tausch gegen die Eintrittskarte ein Festivalbändchen.

Line-Up

Das Festival verspricht ein abwechslungsreiches Programm mit bekannten Künstlern und aufstrebenden Newcomern. Einen detaillierten Zeitplan der drei Festivaltage findet man auf der Webseite des Watt en Schlick. Das diesjährige Line-Up umfasst 57 Bands, sowie Künstler aus Literatur, Film, Theater und Kunst. Hier das Line-Up nach Tagen gelistet:

Das Watt en Schlick legt großen Wert auf Nachhaltigkeit und will Fans ermutigen, klimafreundliche Reisemöglichkeiten wie Bus, Bahn oder Fahrgemeinschaften zu nutzen.

Mit dem Auto

Von der BAB 29 erreicht man das Festival am besten über die Autobahnabfahrt Varel/Bockhorn. Anschließend nur noch der Beschilderung zum Nordseebad Dangast folgen und ab dem Ortseingang Dangast der Festival-Beschilderung. Gäste mit Campingkarten können an ihrem zugewiesenen Campingplatz parken.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Mit der Nordwestbahn erreicht man den Bahnhof Varel. Von dort fährt regelmäßig ein Bus nach Dangast. Alternativ kann man vom Bahnhof aus auch ein Taxi nehmen, die Fahrt kostet etwa 16 Euro. Über den Nordseeküstenradweg lässt sich das Festivalgelände auch mit dem Fahrrad gut erreichen. Auf dem Gelände selbst gibt es kostenlose Fahrradstellplätze.

Wetter

Es empfiehlt sich, Regenstiefel und Regenjacke für das Festivalwochenende einzupacken. Freitag soll es bis auf ein paar Stunden am Vormittag in Dangast durchregnen bei einer Durchschnittstemperatur von 17 Grad. Auch am Samstag und Sonntag ist das Wetter nicht viel gnädiger mit den Besuchern. Durchgehende Regenschauer sind auch an diesen Tagen zu erwarten bei Höchsttemperaturen von 21 und einem Temperaturtief von 14 Grad.