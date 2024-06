Auch Camping ist dieses Jahr wieder in bevorzugter Lage möglich. Das Campingticket kostet 30 Euro und gilt für das gesamte Festival (26.7.2024 ab 10 Uhr – 29.7.2024 bis 10 Uhr). Es ist nur in Verbindung mit einer Festivalkarte erhältlich. Zusätzlich fallen 10 Euro Müllpfand an, die bei Rückgabe eines gefüllten Müllbeutels erstattet werden. Für jede weitere Person im Zelt sind ebenfalls 30 Euro plus 10 Euro Müllpfand zu zahlen. Kinder unter 14 Jahren campen kostenlos.