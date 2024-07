Die 33. Ausgabe des Wacken Open Air (kurz W:O:A) in der gleichnamigen Gemeinde in Schleswig-Holstein war abermals innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Viele Metalfans müssen daher zu Hause bleiben – doch dort können sie viele der Shows dennoch live erleben. Vom 31. Juli bis zum 3. August übertragen MagentaTV und MagentaMusik das Spektakel per Livestream. Einzelne Konzerte werden außerdem auf Facebook und TikTok zu sehen sein.

85.000 Fans erleben um die 200 Bands auf neun Bühnen. Headliner sind 2024 die Scorpions, Korn und Amon Amarth. Alle Daheimgebliebenen können auf MagentaMusik.de den Livestream einschalten. Bei MagentaTV werden auf Kanal 141 Auftritte von der Faster & Harder Stage und auf Kanal 142 von der Louder Stage (Nebenbühne) gezeigt.

Scorpions stehen vor ihrem 60. Bandjubiläum

Gleich mehrere Bands feiern bei der diesjährigen Ausgabe ihr Jubiläum oder stehen unmittelbar davor. Allen voran die Scorpions, die 2025 60 Jahre Musikgeschichte geschrieben haben werden. „Es ist immer etwas Besonderes, in Wacken zu spielen“, sagt Leadgitarrist und Gründungsmitglied Rudolf Schenker. „Ich freue mich besonders, dass via Livestream nicht nur die 85.000 auf dem Holy Ground dabei sein können, sondern auch Millionen Menschen weltweit.“ Die Band aus Hannover tritt am bereits Donnerstag um 22.45 Uhr auf.

Mit Accept steht ein weiteres Highlight auf dem Programm: Vor 15 Jahren trat dort Sänger Mark Tornillo in die Fußstapfen von Udo Dirkschneider und ist seitdem die Stimme einer deutschen Metal-Institution. Zu sehen ist diese am Donnerstag um 20.30 Uhr. Zu den Jubilaren gehört außerdem die britische Band Raven, die seit 50 Jahren aktiv ist und in Wacken am Samstag ab 12.45 Uhr zu sehen ist. „Wir können es kaum erwarten, Metalheads aus über 80 Nationen wieder bei uns auf dem Holy Ground begrüßen zu dürfen“, erklären die W:O:A-Gründer Holger Hübner und Thomas Jensen.

Ticket für das Wacken Open Air gewinnen

Gut zu wissen für alle, die gern noch zum Wacken reisen wollen: Die Telekom verlost ab 18. Juli Tickets für das bereits ausverkaufte Metal-Highlight über Magenta Moments, das exklusive Treueprogramm für Privatkunden des Bonner Konzerns. Mit Magenta Moments können Telekom-Kunden regelmäßig Geschenke und Vorteile von Partnern, zum Beispiel aus den Bereichen Mobilfunk, Festnetz, Streaming, Shopping, Reisen oder Karten für ausgewählte Musikhighlights.