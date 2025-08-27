Wegen Ed-Sheeran-Koop: Mitglieder verlassen Cradle of Filth

Zwei Mitglieder der Metal-Band Cradle of Filth haben die Gruppe mitten in der laufenden Tour abrupt verlassen. Als Gründe nannten sie „unprofessionelles Verhalten“ sowie eine „lächerliche“ Zusammenarbeit mit Ed Sheeran.

Ehe-Gerüchte, Dementi und persönliche Klarstellung

Sängerin und Keyboarderin Zoë M. Federoff gab ihren Ausstieg bereits Anfang der Woche aus „persönlichen Gründen“ bekannt. Wenige Tage später teilte Cradle of Filth mit, man habe Gitarrist Marek „Ashok“ Šmerda, Federoffs Ehemann und seit 2014 Mitglied der Band, „mit sofortiger Wirkung“ entlassen. Federoff war 2022 zu Cradle gestoßen.

Fans vermuteten zunächst Eheprobleme hinter dem doppelten Ausstieg. Federoff stellte jedoch via Social Media klar: „Ashok geht mir nicht fremd. Auch wenn das Chaos in der Band uns belastet hat, sind wir uns sicher, dass wir uns lieben. Bitte seid freundlich zu meinem Mann. Er ist ein guter Mensch. Wir hatten ohnehin geplant, die Band später dieses Jahr zu verlassen. Bestimmte Ereignisse haben das nur beschleunigt.“

Cradle-Frontmann Dani Filth bestätigte Šmerdas Entlassung in einem Statement. Zuvor hatte der Gitarrist noch angekündigt, erst nach der Südamerika-Tour aussteigen zu wollen.

Kritik an Bezahlung und Ed-Sheeran-Song

„Wir glauben nicht, dass Cradle unsere Zukunft sichern kann – im Gegenteil, es steht ihr im Weg. Die Arbeit ist viel für wenig Geld, der Stress enorm, und wir haben schon länger nicht das Gefühl, dass die Band ihre Mitglieder wirklich wertschätzt. Jahrelanges unprofessionelles Verhalten von oben hat zu unserer Entscheidung geführt“, schrieb Šmerda.

Weiter forderte er, seine Kompositionen aus allen kommenden Veröffentlichungen zu entfernen – auch aus der Kooperation mit Ed Sheeran: „Dieser Song ist für mich nur noch lächerliche Clownerie. Erst sollte es eine Charity-Single für Kinder sein, dann eine kommerzielle Single, dann ein Albumtrack, und jetzt weiß keiner mehr was. Ich will damit nichts mehr zu tun haben, kein Respektverlust gegenüber Ed Sheeran.“

Tour geht trotz Krise weiter

Die Gerüchte um die Sheeran-Kollaboration kursieren seit 2022, als der Popstar erklärte, er sei als Kind Fan von Cradle of Filth und Slipknot gewesen. Dani Filth bestätigte Anfang des Jahres, dass ein gemeinsamer Track existiert, der aber nicht auf dem aktuellen Album „The Screaming of the Valkyries“ erschien.

Trotz der doppelten Trennung setzte Cradle of Filth am Dienstag ihre Südamerika-Tour in Montevideo, Uruguay, fort. „Trotz aller Versuche, die Band illegal zu verleumden und zu sabotieren, wird CRADLE OF FILTH keine Shows absagen. Fans müssen sich vorübergehend mit nur einem Live-Gitarristen zufriedengeben, bis Ashoks Ersatz eingeflogen ist“, erklärte Dani Filth. Für Federoff hatte die Band bereits eine Nachfolgerin gefunden.