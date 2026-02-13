Cardi B feuert gegen Trumps DHS und verweist auf Epstein-Akten

Cardi B greift das Heimatschutzministerium von Donald Trump in einer Online-Fehde an: „Warum wollt ihr nicht über die Epstein-Akten sprechen?“

Die Rapperin kritisierte das Department of Homeland Security, nachdem es sich über sie lustig gemacht hatte, weil sie gesagt hatte, sie würde „kämpfen“, falls ICE während einer Show ihre Fans ins Visier nehme.

Viraler Moment auf der Bühne

Während des Auftakts ihrer „Little Miss Drama Tour“ in Palm Desert, Kalifornien, am Mittwoch (12. Februar 2026) unterbrach die Grammy-Gewinnerin die Show, um in einem inzwischen viralen Moment zur Menge zu sprechen. „Wenn ICE hier reinkommt, dann machen wir sie fertig“, sagte sie auf der Bühne. „Ich habe hinten Bärenspray. Die nehmen meine Fans nicht mit. Wir packen das, verdammt!“, fügte sie hinzu, bevor sie ihren nächsten Song „I Like It“ performte.

Ihre Bemerkungen erregten am folgenden Tag die Aufmerksamkeit des US-Ministeriums für Innere Sicherheit von Donald Trump, das eine TMZ-Story dazu erneut veröffentlichte und auf X schrieb: „Solange sie unsere Beamten nicht betäubt und ausraubt, betrachten wir das als Verbesserung gegenüber ihrem früheren Verhalten.“ Der Beitrag des DHS bezog sich offenbar auf ein 2019 erneut aufgetauchtes Video, in dem Cardi B sagte, sie habe Männer betäubt und ausgeraubt, als sie vor ihrem Ruhm als Stripperin arbeitete.

Cardi Bs Konter verweist auf Epstein

Als Reaktion auf das DHS konterte Cardi B: „Wenn wir über Drogen sprechen, dann lasst uns über Epstein und Freunde sprechen, die minderjährige Mädchen betäubt haben, um sie zu vergewaltigen. Warum wollt ihr nicht über die Epstein-Akten sprechen?“ Die Künstlerin verwies damit auf die Kontroverse um den letzten Schwung von Akten, die vom Justizministerium aus den strafrechtlichen Ermittlungen gegen den verstorbenen verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein veröffentlicht wurden.

Während Präsident Trump Amerika aufgefordert hat, den Epstein-Skandal hinter sich zu lassen – er sagte Reportern vergangene Woche, „es ist wirklich Zeit für das Land, sich etwas anderem zuzuwenden“, und behauptete, er sei von jeglichem Fehlverhalten entlastet worden – bleiben Abgeordnete und Öffentlichkeit schockiert und verstört nach der Einsicht in die Regierungsakten über den in Ungnade gefallenen Finanzier.

Proteste gegen Einwanderungsrazzien

Unterdessen haben die Trump-Regierung und das DHS heftige Kritik aus Gemeinden im ganzen Land wegen bundesstaatlicher Einwanderungsrazzien erhalten. Am 12. Februar 2026 kündigte der Grenzbeauftragte des Weißen Hauses, Tom Homan, an, dass die Trump-Regierung die in Minnesota gestartete Verstärkung der Einwanderungsdurchsetzung beenden werde, die wochenlang zu weit verbreiteten Protesten und Chaos in den Twin Cities geführt hatte.

Die Nachricht folgte darauf, dass Bundesbehörden zwei US-Bürger tödlich verletzten: Renee Good, eine 37-jährige Dichterin und Mutter von drei Kindern auf dem Heimweg, nachdem sie diese in die Schule gebracht hatte und Alex Pretti, ein 37-jähriger Intensivpfleger, der zu Lebzeiten in einem örtlichen V.A.-Krankenhaus tätig war.

Gouverneur Tim Walz übt scharfe Kritik

Im Gespräch mit Reportern nach Homans Ankündigung richtete Gouverneur Tim Walz eine ernste Botschaft aus: „Diese Welle ungeschulter, aggressiver Bundesbeamter wird Minnesota verlassen – und ich schätze, sie werden dorthin gehen, wo sie hingehen – aber Tatsache ist, sie haben uns mit tiefem Schaden und generationenübergreifendem Trauma zurückgelassen.“, Walz fügte hinzu: „Sie haben uns im wirtschaftlichem Ruin zurückgelassen. In einigen Fällen haben sie uns mit vielen unbeantworteten Fragen zurückgelassen: Wo sind unsere Kinder? Wo, und wie läuft der Prozess der Ermittlungen gegen jene, die für die Tode von Renee Good und Alex Pretti verantwortlich sind?“