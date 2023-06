ARD-Stellungnahme: Deshalb wird „Inas Nacht“ mit Flake nicht gezeigt (Rammstein-Skandal)

Foto: Getty Images, Tim Mosenfelder. All rights reserved.

Die „Inas Nacht“-Sequenz, in der Flake für die kommende Staffel als Gast eingeladen ist, wird nicht ausgestrahlt. Aufgenommen wurde die Folge der Late-Night-Show im Mai dieses Jahres, ebenfalls zu Gast bei Müller war die Sängerin Birdy sowie Sven Regener, Sänger von Element of Crime.

Auf Anfrage nach einem Ausstrahlungstermin der Flake-Sendung erhielt ROLLING STONE dieses Statement: „Aufgrund der aktuellen Diskussionen um Till Lindemann und die Band Rammstein hat sich die NDR Redaktion von „Inas Nacht“ entschieden, die Ausstrahlung des „Inas Nacht“-Gesprächs mit dem Rammstein-Musiker Christian „Flake“ Lorenz für die aktuelle Staffel nicht einzuplanen. Als das Gespräch aufgezeichnet wurde, waren die aktuellen Vorwürfe noch nicht öffentlich bekannt – daher konnte Christian „Flake“ Lorenz dazu nicht befragt werden bzw. Stellung nehmen. Die jetzige Ausstrahlung eines Interviews, in dem Christian „Flake“ Lorenz aber nicht zur Debatte um Rammstein befragt wird, erscheint der Redaktion zurzeit nicht angebracht und würde bei den Zuschauenden falsche Erwartungen wecken. Das „Inas Nacht“-Gespräch mit dem Musiker Sven Regener sowie die Musikauftritte von Element of Crime und der britischen Musikerin Birdy werden am 24. und 26. August (Wiederholung) im Ersten gezeigt werden.“

Zuvor wurde Flakes allmonatliche Radiokolumne auf Radioeins pausiert. Der Rammstein-Keyboarder und Radioeins hätten sich laut Auskunft des Senders gemeinsam für die Pause entschieden. Grund dafür dürfte der Rammstein-Skandal sein, in dessen Zuge Sänger Till Lindemann missbräuchliches Verhalten gegenüber Fans vorgeworfen wird, und gegen den nun auch die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt.

Die neue Staffel von „Inas Nacht“ beginnt am 20. Juli. Auf Müllers Homepage werden einige Gäste der kommenden Sendungen gelistet. Darunter Oliver Welke, Lars Klingbeil, Almuth Schult, Michael Mittermeier, Reinhold Messner, Carolin Kebekus, Klaas Heufer-Umlauf, Anneke Kim Sarnau, Sven Regener, Stefanie Kloß und Yael Adler.

Über „Inas Nacht“

„Inas Nacht“ wird seit 2007 vom NDR in Hamburg produziert, Namensgeberin ist die Moderatorin Ina Müller. Heimstätte ist die Kneipe „Zum Schellfischposten“ in Altona; zur Verstärkung hat Müller dort auch einen Shanty-Chor im Rücken, der Jingle-artig während der Sendung immer mal wieder einsetzt. Müller hat pro Folge zwei bis drei Gäste, mit denen sie am Tresen philosophiert und ein Liedchen singt – auch Publikumsfragen sind erlaubt.