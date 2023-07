Nach Till Lindemann sieht sich nun auch Rammstein-Keyboarder, Bühnen-Prügelknabe und Maskottchen Christian Lorenz alias Flake mit Vorwürfen missbräuchlichen Verhaltens konfrontiert. Der Tastenmann wird in einer aktuellen Recherche des Norddeutschen Rundfunks (NDR) und der „Süddeutschen Zeitung“ mit zwei Vorfällen konfrontiert. Im Zentrum steht eine angebliche Begebenheit in Flakes Anwesen in Brandenburg. Diese liege über 20 Jahre zurück. Der 56-Jährige hat diese Aussagen zweier Frauen per Anwalt dementieren lassen. Auch das Juristen-Team um dessen Kollege Lindemann hat sich eingeschaltet. Die Berichterstattung in dieser Causa wäre rechtswidrig, heißt es.

Nicht nur als Musiker, auch als Autor ist der eloquente Icke-Typ Flake in Erscheinung getreten. Über seine Rolle als Spaßopfer hat er sich literarisch ausgetobt. Im Jahr 2015 erschien „Der Tastenficker: An was ich mich so erinnern kann“ (Schwarzkopf & Schwarzkopf), eine Autobiografie über ihn und seine Anfänge als Musiker. 2017 folgte „Heute hat die Welt Geburtstag“ (S. Fischer Verlage) über sein Treiben als Musiker bei Rammstein.

Die Missbrauchsvorwürfe gegen das Rammstein-Lager ziehen auch in der Musik- und Literaturverlagsbranche ihre Kreise. Die Plattenfirma Universal Music hat die Zusammenarbeit mit Rammstein pausiert. Flake wiederum pausiert seine monatliche Sendung auf Radioeins. Ein mit ihm abgedrehter Auftritt bei „Inas Nacht“ mit Moderatorin Ina Müller wird nicht ausgestrahlt, wie ROLLING STONE exklusiv erfuhr.

Till Lindemanns Buchverlag Kiepenheuer & Witsch beendete die Zusammenarbeit mit dem Frontmann, nachdem dieser seinen Gedichtband in einem Porno-Video als eine Art Masturbationsinstrument verwendete.

Wie geht Flakes Verlag S. Fischer, bei dem er sein letztes Buch veröffentlichte, „Heute hat die Welt Geburtstag“, mit den Vorwürfen gegen den Keyboarder um?

Auf Anfrage hat uns S. Fischer mitgeteilt, dass das 2017 als Hardcover erschienene Buch seit 2018 als Taschenbuch erhältlich ist. Ein Nachdruck stünde daher nicht an, das Buch ist lieferbar. Und: „Über andere Projekte mit Flake gab es keine Planungen und Gespräche.“

Rammstein befinden sich derzeit auf „Europe Stadium Tour“. Zuletzt gastierte die Band im dreimal ausverkauften Berliner Olympiastadion, begleitet von Protesten.