ROLLING STONE empfiehlt Geschenke: Soundtrack-Covers

Dezember ist auch Kalender-Zeit. Wenngleich die meisten Exemplare bereits Monate vor der Geschenkesuchzeit ausliegen, gibt es in den Wochen vor Weihnachten einen regelrechten Run auf die unterschiedlichsten Formate. Neben den Klassikern gehören vor allem Abreißkalender, die jeden einzelnen Tag einen schönen Anblick bieten, zu den Favoriten.

Ein besonderes Schmankerl für Musikenthusiasten stellen dabei die Kalender von Seltmann (& Söhne) dar. Der Verlag hat gleich mehrere Plattencover-Kalender im Angebot, etwa „The Art of Vinyl Covers“ und „The Art of Rock Covers“. Besonders lohnt sich aber „The Art of Soundtrack Covers“, eine 365 Seiten umfassende Kollektion großartiger Artworks für einige der besten Filmscores aller Zeiten.

Ein kleiner Clou: Zu jedem Album gibt es auch gleich den passenden Barcode für das Streamen bei Spotify. Der Kalender ist nicht an ein bestimmtes Jahr gebunden, auf den Abdruck von Wochentagen wurde verzichtet. So ist das Teil universell einsetzbar und kann auch noch zu anderen Anlässen verschenkt werden (oder erst in einem Jahr, wenn es aus Versehen in einer Tüte irgendwo vergessen wurde).

In jedem Fall ist der Soundtrack-Kalender ein Fest für die Augen und eine tägliche Inspiration, einige der eindringlichsten Filmmusiken (noch einmal) zu hören – wenn nicht gar anschließend sogar noch den Film dazu zu sehen.