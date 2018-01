Hier bekommt Harvey Weinstein von einem betrunken Fremden zweimal eine gescheuert

„Du bist so ein Stück Scheisse wegen dem, was Du den Frauen angetan hast.“ Klare Aussage. Sie kam von einem, nach eigenen Angaben, betrunkenen Fremden namens Steve. Der machte der allgemeinen sowie persönlichen Wut, die sich in den letzten Monaten gegen Harvey Weinstein aufgestaut hatte, in einer ganz banalen, aber effektiven Art, Luft. Er gibt dem Ex-Hollywood-Mogul einfach zwei Ohrfeigen.

Der Vorfall trug sich sich in einem gehobenen Restaurant in Scottsdale (US-Bundesstaat Arizona) zu, wo Weinstein wohl mit seinem Suchtbegleiter gegessen hatte. TMZ schreibt auch, der Betrunkene hätte Weinstein schon vor dem Zwischenfall angesprochen.

„Dazed and confused“

Ja, so fertig sieht der verstoßene Weinstein nach den Ohrfeigen aus. Er scheint noch kurz zu überlegen, ob er was tun soll, schlurft dann aber doch aus dem Restaurant und damit aus dem Bild. Währenddessen versucht sein Begleiter verzweifelt Steves Kumpel vom Filmen abzuhalten. Der Restaurant-Manager sagte später, Steve hätte Weinsteins Gesicht nie berührt, doch das Video zeigt, nicht nur sichtbar, sondern auch hörbar, etwas anderes.