„Weird Al“ Yankovic will keine Michael-Jackson-Parodien mehr machen

Die „Queen of Pop“ verteidigt den 2009 verstorbenen Sänger in einem neuen Interview – „Ich habe keine Lynchmob-Mentalität“.

Madonna hat sich in einem neuen Interview zu den Missbrauchsvorwürfen gegen Michael Jackson aus „Leaving Neverland“ geäußert. In der HBO-Doku von Dan Reed behaupten die zwei Männer Wade Robson und James Safechuck, dass der 2009 verstorbene „King of Pop“ sie als Kinder auf seiner Neverland Ranch sexuell missbraucht habe. Jackson selbst bestritt stets die Vorwürfe bis zu seinem Tod. „Ich habe keine Lynchmob-Mentalität“ Auf die Anschuldigungen aus „Leaving Neverland“ sagte Madonna im Gespräch mit der britischen „Vogue“, dass sie den Dokumentarfilm nicht gesehen habe, fügte aber hinzu: „Ich habe keine Lynchmob-Mentalität, also sind die Menschen in meinem Kopf unschuldig, bis…