Wie die Village People von „Y.M.C.A“ zu MAGA wechselten

Viele Menschen sind mit der Musik der Village People aufgewachsen. Aber Jonathan Belolo ist buchstäblich damit aufgewachsen. Sein Vater war 1977 Mitbegründer der Disco-Band. Und der jüngere Belolo war in die Geschichte der Band eingetaucht und stand sogar einmal als Kleinkind mit ihnen auf der Bühne. Aber als er am 19. Januar in der Capitol One Arena in Washington, D.C., hinter der Bühne zusah, erlebte Belolo einen der seltsamsten Anblicke in der Chronik der Village People. Als die aktuelle Version der langjährigen Band in ihr überschwängliches „Y.M.C.A.“ einstimmte, gesellte sich ihr prominentester Fan – Donald Trump , nur wenige Stunden vor seinem Amtseid als Präsident – zu ihnen auf die Bühne.

„Es war völlig surreal, wie: ‚Was passiert hier?’“, sagt Belolo, dessen Familienunternehmen Can’t Stop Productions die Marken-, Bild- und Musikrechte der Village People verwaltet. „Diese sehr große Persönlichkeit, ob man ihn nun mag oder hasst, wie ein kleines Kind, tanzt und ist glücklich, unseren Jungs zuzuhören. Das war ein wenig seltsam anzusehen.“ An einem Punkt wandte sich Trump an Victor Willis. Er ist das einzige Originalmitglied, das noch aus der klassischen Siebziger-Besetzung der Gruppe übrig ist und immer noch sein Polizeikostüm trägt. Und äußerte sich laut Willis zu seiner Langlebigkeit. Trump sagte ihm, dass er „bemerkt habe, dass ich schon eine ganze Weile in der Gruppe bin“. Im Gegenzug sagte Willis, er habe den Text zu „Y.M.C.A.“ geschrieben.

Village People: Machismo oder als augenzwinkernde Schwulenfantasie

Für viele, die an diesem Abend zusahen, war der Anblick eines designierten Präsidenten, der mit einer Band auf der Bühne herumtrödelte, die aus Männern bestand, die als Polizist, Ureinwohner Amerikas, Bauarbeiter, Soldat, Cowboy und Biker (oder „Ledermann“) verkleidet waren, nun, unerwartet. Vor fast 50 Jahren von zwei französischen Produzenten erfunden, waren die Village People der Inbegriff einer neuartigen Band. Die dazu bestimmt war, schnell wieder in der Versenkung zu verschwinden, nachdem ihre schaumigen Disco-Songs – „Macho Man“, „In the Navy“ und vor allem „Y.M.C.A.“, die in Clubs und im Radio allgegenwärtig waren – ihren Lauf genommen hatten.

Aber hier, im Jahr 2025, traten in der Hauptstadt der Nation die Village People oder zumindest eine Version von ihnen vor einem MAGA-Publikum auf. Dieses Publikum hatte eine Gruppe von Sängern in unverschämten Kostümen, deren Bildsprache entweder als Zelebrierung des Machismo oder als augenzwinkernde Schwulenfantasie interpretiert werden konnte, zu seiner eigenen gemacht.

Genug böses Blut

Das ehemalige Mitglied Randy Jones, der erste und kultigste Cowboy der Band, ist nicht überrascht von der anhaltenden Beliebtheit der Musik der Gruppe. Insbesondere ihres berühmtesten Songs. „Als wir „Y.M.C.A.“ aufnahmen, wollten wir einen Popsong aufnehmen“, sagt Jones. ‚Die Definition eines Popsongs ist ‘populär“, damit der Song von so vielen Menschen wie möglich gehört und geschätzt wird. Ich glaube nicht, dass wir jemals wollten, dass eine bestimmte Bevölkerungsgruppe oder eine bestimmte Gruppe von Menschen unsere Musik nicht hört. Meiner Meinung nach haben wir Musik für alle gemacht.“

Der Status der Village People als eine der Lieblingsbands von Trump und seinen Anhängern ist nur die neueste seltsame Wendung in einer Gruppe, einem Franchise und einer Saga, die sich weigert, die Tanzfläche zu verlassen. Mit Besetzungswechseln, rechtlichen Problemen, Veränderungen der Musikstimmung und genug böses Blut für eine mehrteilige Serie von Behind the Music.

Spitze der Dance-Music-Charts von Billboard

Seit den Tagen von Studio 54 sind die Village People nicht mehr so ins öffentliche Bewusstsein gerückt wie in den letzten Jahren. Dank der Verbindung der Gruppe zu Trump und seiner Zugehörigkeit zur „Y.M.C.A.“ kehrte der Song 47 Jahre nach der Veröffentlichung des größten Disco-Mitmachhits an die Spitze der Dance-Music-Charts von Billboard zurück. Doch während Trumps Anhänger bei Kundgebungen und Einweihungsveranstaltungen ausgelassen tanzten und den Song mitsangen, fragen sich langjährige Fans: Wann und warum ist das passiert?

Eines Abends im Jahr 1977 war Jacques Morali, ein französischer Plattenproduzent, der nach Amerika gezogen war, in der Bar und sah Rose tanzen. „Als er mich sah und den Klang dieser Schellen hörte, sagte er: ‚Was ist das?‘“, erinnert sich Rose. „Und jemand sagte: ‚Das ist der Typ da drüben, der tanzt.‘ Und er schaute auf. Und sagte: ‚Oh mein Gott.‘ Ich war wunderschön. Es gab nichts Vergleichbares zu mir.“

Zu diesem Zeitpunkt hatten Morali, der homosexuell war, und sein Geschäftspartner, der französische Plattenproduzent und Talentscout Henri Belolo, den Traum, die amerikanische Musikindustrie mit der Ritchie Family zu erobern. Einer Disco-Band, deren Mitglieder nicht wirklich miteinander verwandt waren. Ein paar Abende nach dem Besuch im Anvil, so Morali (der 1991 verstarb) 1978 gegenüber Rolling Stone, wagte er sich in eine andere Schwulenbar. Und sah Männer, die als Cowboy und Bauarbeiter verkleidet waren. „Ich denke, dass die Schwulen keine Gruppe haben, niemanden, der die Schwulenerfahrung personifiziert.“ Wie Belolo (der 2019 verstarb) RS im darauffolgenden Jahr berichtete, „kam er zu mir und sagte: ‚Weißt du, Henri, wir werden eine Gruppe namens Village People gründen.‘“

Schwulengemeinschaften in Greenwich Village, San Francisco, Fire Island und Hollywood

Morali und Belolo rekrutierten die Songwriter Peter Whitehead und Phil Hurtt. Und stellten eine Gruppe von Liedern mit treibenden Beats und Texten zusammen, die die Schwulengemeinschaften in Greenwich Village, San Francisco, Fire Island und Hollywood würdigten. („Don’t go in the bushes/someone might grab ya“ war eine Zeile aus „Fire Island“, das von der abgeschiedenen Gegend Long Island handelt.) „Es ist ein sehr spezifisches Konzeptalbum über das schwule Leben, über LGBTQ-Werte“, sagt Jonathan Belolo. „Es ist ein aktivistisches Album. In den Texten geht es darum, sich zu outen. Und zu seiner wahren Identität zu stehen. Henri war überhaupt nicht schwul. Aber er liebte die Musik. Und sagte, dass die beste Musik damals in den Schwulenclubs gespielt wurde.“ Als Leadsänger holten die Produzenten Willis mit seinem tiefen Soul-Knurren, das er bereits in der Originalbesetzung der Broadway-Version von The Wiz zum Besten gab.

Als das Album Village People veröffentlicht wurde, gab es noch keine echte Gruppe. Auf dem Cover waren männliche Models zu sehen. Und Willis‘ Broadway-Engagement verhinderte, dass er an den Dreharbeiten teilnehmen konnte. Doch nachdem das Album zum Clubhit wurde, erkannte das Label der Band, Casablanca, dass es für Live-Auftritte eine richtige Village People geben musste. Die Produzenten stellten eine Band zusammen, zu der Willis, Rose und die Backgroundsänger Alex Briley und Whitehead gehörten, die bald der klassischen Besetzung Platz machte. Willis (der Polizist), Rose (Indianer), Briley (Soldat), Randy Jones (Cowboy), Glenn Hughes (Lederkerl) und David Hodo (Bauarbeiter).

Familienfreundliche Band, die amerikanische Archetypen feierte

Schon früh schaltete Casablanca Anzeigen für die Band in Schwulenmagazinen wie The Advocate. Doch nach und nach traten die schwulen Wurzeln der Gruppe in den Hintergrund. Und sie entwickelten sich zu einer familienfreundlichen Band, die amerikanische Archetypen feierte. „Der Kern der Identität ist, dass wir schwul sind und stolz darauf sind“, sagt Belolo. „Aber die Hauptidee war, dass wir Amerikaner sind und stolz darauf. Es ging um Stereotypen und Archetypen. Cowboys und Indianer haben sich nie umgebracht. Sie sind glücklich. Sie lächeln. Man sieht schwarze Polizisten neben weißen Bauarbeitern und amerikanischen Ureinwohnern. Und jeder ist eine friedliche, fröhliche Version des Schmelztiegels. Die Siebziger waren eine dunkle Zeit in der Kultur. Und um diese sehr rosige Version davon zu sehen, mussten das vielleicht viele Menschen in Amerika unbewusst sehen.“

Die zweideutige Natur des Appells der Gruppe trat bei den Aufnahmen zu ihrem dritten Album, Cruisin‘ aus dem Jahr 1978, in den Vordergrund. Die Ursprünge von „Y.M.C.A.“, das ursprünglich Belolo, Morali und Willis zugeschrieben wurde, werden von aktuellen und ehemaligen Mitgliedern immer noch diskutiert. Aber alle sind sich einig, dass Morali von Besuchen in einem Y.M.C.A. an der nördlichen Grenze von Greenwich Village fasziniert war. „Ich habe Jacques ein paar Mal mitgenommen“, sagt Jones. „Er war erstaunt über alles, was in einer Einrichtung enthalten war. Fitnessstudios, Basketballplätze, Laufbahnen, Essen, Kurse. Und sogar Zimmer für Auswärtige. Einige meiner Kumpels aus dem Fitnessstudio hatten sich in der Pornobranche versucht. Ich glaube, der gute Jacques war jedes Mal mehr als begeistert, wenn einer von ihnen vorbeikam und Hallo sagte, während wir trainierten.“ Rose fügt hinzu: „Jacques war fasziniert, weil die Jungs dort trainieren und auch Sex haben konnten.“

Basketball statt Sex

Willis (der im Gegensatz zu einigen anderen Bandmitgliedern heterosexuell war) sagt, dass der Song entstand, als Morali ihn fragte, wofür die Initialen Y.M.C.A. stehen. ‚Young Men’s Christian Association.‘ ‚Er sagte: ‘Sehr interessant … meinst du, wir sollten einen Song darüber schreiben?’“, erinnert sich Willis. Aber Willis besteht darauf, dass die Inspiration für den Text die Y.M.C.A. in seiner Heimatstadt San Francisco war. Und dass der Song mehr mit Korblegern als mit Verabredungen zu tun hatte. „Ich habe in der Y.M.C.A. Basketball und andere Sportarten gespielt und Leute beobachtet, die nicht genug Geld hatten, um ins Ritz-Carlton zu gehen, und eine Unterkunft brauchten“, sagt er. „Es ist ein Ort, an dem man wieder auf die Beine kommt. Das ist es, was der Text ausdrückt. Die Leute lesen in alles hinein, was sie wollen.“

Die Siebziger-Version von Chappell Roans “Hot to Go“

Bis heute reagiert Willis empfindlich auf diese Interpretation des Liedes. Er ging im vergangenen Jahr sogar so weit, anzukündigen, dass seine Frau und Managerin, die Anwältin Karen Willis, jedes Medium verklagen würde, das den Ausdruck „Schwulenhymne“ zur Beschreibung des Liedes verwendet. „Es macht mir nichts aus, wenn Schwule das Lied als ihre Hymne bezeichnen wollen“, stellt er klar. „Ich habe ein Problem damit, wenn jemand eine Geschichte darüber machen will. Und wegen der Ungesetzlichkeit des Liedtextes „Gay Anthem“ sagt. Denn das ist falsch, weil in meinem Liedtext nichts über Schwulsein oder schwule Handlungen in der Y.M.C.A. steht. Wenn man etwas sagen will, dann sage einfach „Anthem“.

„Y.M.C.A.„ wurde 1978 veröffentlicht, nachdem John Travoltas Saturday Night Fever ganz Amerika im Sturm erobert hatte. Der Song erreichte Platz zwei der Charts. Ein Auftritt in der Sendung American Bandstand trug dazu bei, den charakteristischen Tanz des Songs bekannt zu machen, bei dem jeder Buchstabe mit den Armen buchstabiert wird. Die Siebziger-Version von Chappell Roans “Hot to Go“. „Wir hatten keine Choreografie“, sagt Rose. „Wir klatschten einfach nur in die Hände gegen Ende des Liedes. Aber die Sache mit den Armen, die schreiben wir immer American Bandstand zu. Wir haben das aufgegriffen, was die Kinder mit Dick Clark gemacht haben.“

Der Abstieg der Village People verlief genauso schnell wie ihr Aufstieg

Die Gruppe wurde für die Hauptrolle in einem Spielfilm mit Steve Guttenberg und Caitlyn Jenner verpflichtet und schaffte es auf das Cover des Rolling Stone. Doch der Abstieg der Village People verlief genauso schnell wie ihr Aufstieg. Während der Produktion von Can’t Stop the Music in den 1980er Jahren verließ Willis die Gruppe wegen, wie er es nennt, Problemen mit dem Drehbuch. Und um eine Solokarriere zu verfolgen. Die negative Reaktion auf den Film (Die New York Times schrieb, es fehle „jegliche echte Handlung oder Dynamik“) und auf Disco selbst – einschließlich der berüchtigten „Disco Demolition“-Plattenverbrennungsnacht im Comiskey Park in Chicago im Jahr 1979 – setzte der Erfolgsserie der Band ein Ende.

Mit dem neuen Leadsänger Ray Simpson legten die Village People ihre Kostüme kurzzeitig ab und kleideten sich im Stil der New Romantics (man denke an Adam Ant) und nahmen 1981 das Album Renaissance auf, das floppte. „Wir waren so verärgert, dass die Leute den Film hassten“, sagt Rose. „Wir haben einfach das Image gewechselt.“ Willis kehrte kurzzeitig zurück, um auf einem ihrer späteren Alben zu schreiben und zu singen. Aber die Village People wirkten wie Plateauschuhe wie ein Relikt aus einer längst vergangenen Ära.

Herzerwärmende Nostalgie

Ende der 80er Jahre kehrten die Village People zurück, als bekannte Mitglieder wie Rose und Jones, aber nicht Willis, den Namen von Can’t Stop Productions lizenzierten und auf Tour gingen, um auf Hochzeiten und Firmenveranstaltungen zu spielen. Überall, wo sie auftreten konnten. Die Reaktion war nun herzerwärmende Nostalgie: Die Gruppe wurde in Wayne’s World und im „Discothèque“-Video von U2 parodiert und ging sogar mit Cher auf Tournee. „The Village People ist dieses coole kleine Spielzeug, das man irgendwo in den Schrank stellt und vergisst. Und dann wird man ein bisschen älter und findet es wieder“, sagt Eric Anzalone, der Mitte der Neunzigerjahre zur Band stieß. Zunächst als Aushilfsbauer, bevor er die Biker-/Leder-Rolle von Hughes übernahm, der 2001 verstarb. „Die Gruppe will einfach nur Spaß haben und man kann sich verkleiden, was immer irgendwie cool ist.“

„Es hat mir buchstäblich den Atem verschlagen“

Als die Gruppe bei einem europäischen Festival „Y.M.C.A.“ anstimmte, sah Anzalone zu, wie Tausende spontan in die Arm-Choreografie einstiegen. „So etwas habe ich noch nie gesehen, mit ein paar hunderttausend Menschen, soweit das Auge reicht“, sagt er. „Es hat mir buchstäblich den Atem verschlagen.“

Doch diese Inkarnation der Band, zu der immer noch mehrere langjährige Mitglieder gehörten, ahnte nicht, dass sie nur noch auf Zeit lebten oder tanzten. In den späten 2000er Jahren tauchte Victor Willis wieder auf, dessen Solokarriere nie richtig in Schwung gekommen war und der mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte und in eine Entzugsklinik gegangen war. Während seiner Zeit in der Band hatte Willis die Urheberrechte an seinen Songs an Belolos und Moralis Firma übertragen. Auf Anraten seiner Frau, einer Anwältin, beschloss Willis, von seinem Recht auf Beendigung des Urheberrechts Gebrauch zu machen, das es Songwritern erlaubt, ihre Rechte nach 35 Jahren zurückzufordern.

Es kam zu Klagen und Rechtsverhandlungen. Aber Willis konnte seine Urheberrechte für 13 Village-People-Songs erfolgreich zurückerlangen. In einem späteren Verfahren bewies er, dass er, und nicht Henri Belolo, die Texte zu einigen dieser Songs, darunter „Y.M.C.A.“, geschrieben hatte Infolgedessen stieg Willis‘ Anteil an den Tantiemen von einem Drittel auf die Hälfte.

„Es war meine Gruppe“, sagt Willis

Der Sieg war ein potenzieller Glücksfall für Willis. Aber der Sänger war noch nicht fertig. Vor allem wollte er wieder in seine alte Band eintreten. „Es war meine Gruppe“, sagt Willis, „und ich wollte meine Musik aufführen können.“ (In späteren Gerichtsakten behauptete Willis, dass die Village People von ihm und Morali gegründet wurden und dass ihre Platten „einfach Victor Willis mit dem Einsatz von Background-Sängerinnen und -Sängern“ waren.)

Im Rahmen des Vergleichs mit Willis informierte Can’t Stop Productions – das immer noch die Rechte an dem Bild, dem Namen, der Marke und den Veröffentlichungen der Gruppe besaß – die 2017er-Version der Village People darüber, dass ihre Lizenz gekündigt wurde. Die Harlem West Music Group von Victor und Karen Willis erhielt nun die Rechte zur Lizenzierung der Marke für Live-Auftritte. Wie Belolo sagt: „Es war sehr wichtig, dass es nicht zwei Bands namens Village People auf dem Markt gibt.“

Kings of Disco

Willis, der nun wieder das Sagen hat, sagt, er habe einigen der anderen Mitglieder die Möglichkeit angeboten, dabei zu bleiben. ‚Ich habe den Jungs, die dabei waren, als ich zur Gruppe zurückkam, angeboten, beizutreten, aber sie haben abgelehnt‘, sagt er, ‚weil sie ihr eigenes Ding machen wollten.‘ (Die Gruppe hat ihre eigene Version in einem Facebook-Post letzten Monat veröffentlicht: „Wir haben Nein gesagt, weil wir nicht alle dabei sein konnten!!!!“) Belolo hoffte auf eine Versöhnung zwischen allen Parteien, aber es sollte nicht sein. ‚Wenn Menschen sich nicht mögen und wenn Geschäftsbeziehungen angespannt sind‘, sagt er, ‚dann gehen diese Dinge manchmal auseinander.‘ Infolgedessen wurde die aktuelle Besetzung der Band im Wesentlichen entlassen. Mit einer völlig neuen Besetzung nahm Willis die Tourneen mit den Village People wieder auf, und die vorherige Version der Band würde nun Kings of Disco heißen (mit dem Zusatz „ehemalige Mitglieder der Village People“).

Der Fall ist noch anhängig

Anfangs waren die Beziehungen zwischen den beiden Lagern angespannt. In ihren Social-Media-Konten machten die Kings of Disco deutlich, dass sie trotz Willis weitermachen würden, auch mit einer Namensänderung. In einer späteren Klage gegen Disney, in der behauptet wird, das Unternehmen habe die Sicherheit, die Behandlung und die Bezahlung für einen Auftritt im Jahr 2018 in Disney World vermasselt, beschuldigte Karen Willis „die frühere Version der Gruppe“ (die in der Klage nicht namentlich genannt wurde), „Fans dazu ermutigt zu haben, sich bei Disney zu beschweren“, und wurde dann von einigen dieser Fans „verspottet“. (Die Managerin von Kings of Disco, Deborah Crawford, bestreitet diese Aussage: „Wir haben niemanden zu Disney geschickt und würden das auch nie tun“, sagt sie.) Der Fall ist noch anhängig.

Bis 2020 schienen sich die Spannungen zwischen allen Parteien abgekühlt zu haben. Dank einer eigenen Einigung mit Belolos Unternehmen konnten die Kings of Disco weiterhin auftreten, solange sie ihre Konzerte nicht in den klassischen Kostümen eröffneten und nur eine bestimmte Anzahl von Village-People-Songs spielten. „Es war ein schwerer Schlag für uns, das Markenzeichen zu verlieren“, sagt William Whitefield, der sich der Rolle des Bauarbeiters angeschlossen hatte. ‚Aber was soll man machen?“

Und dann kam Donald Trump

Niemand kann den genauen Zeitpunkt bestimmen, an dem Trump ein Fan von „Y.M.C.A.“ oder der Band wurde. Aber viele gehen davon aus, dass es mit dem New Yorker Nachtleben der Siebziger begann. Jones und Rose erinnern sich daran, den jungen Trump in der New Yorker Clubszene gesehen zu haben. „Ich weiß, dass er sich dessen bewusst war, seit wir uns 1978 im Studio 54 kennengelernt haben, wo [‚Y.M.C.A.‘] jeden Abend gespielt wurde“, sagt Jones. (Willis sagt, er habe diese Geschichten „nie gehört“.) Es ist auch wahrscheinlich, dass Trump „Y.M.C.A.“ wiederholt bei Heimspielen der New York Yankees erlebt hat: Das Lied wird im sechsten Inning gespielt, wo es eher mit Sportfans als mit der Schwulenkultur in Verbindung gebracht wird.

Doch 2020 war Trumps Interesse an den Village People nicht mehr zu leugnen. Und er begann, „Y.M.C.A.“ bei seinen Kundgebungen zu verwenden, ohne Belolos Unternehmen oder die Gruppe darüber zu informieren oder um Erlaubnis zu bitten. „Es war ein totaler Schock, als es das erste Mal passierte, und ich konnte kaum verstehen, warum zum Teufel er das tun wollte und warum es dem Publikum gefiel“, sagt Belolo, der im Jahr zuvor noch mit dem krebsbedingten Tod seines Vaters zu kämpfen hatte. „Wir trauerten noch immer, und zu sehen, wie das passierte und völlig außerhalb unserer Kontrolle lag, machte uns sehr wütend. Diese Lieder waren für alle da, egal ob man progressiv oder konservativ ist, weiß oder schwarz. Egal welche sexuelle Orientierung man hat. Dass diese Musik während einer sehr parteiischen Kampagne verwendet wurde, kam uns unangemessen vor. Wir haben das nicht gebilligt und auch nicht ausgewählt.“

„Ich bitte Sie, bei Ihren Kundgebungen keine meiner Musikstücke mehr zu verwenden, insbesondere nicht ‚YMCA‘ und ‚Macho Man’“

Willis bestätigte Trumps Verwendung des Liedes in einem Beitrag Anfang 2020, bezog aber einige Monate später, nach dem Tod von George Floyd und Breonna Taylor, eine deutlichere Position. „Ich bitte Sie, bei Ihren Kundgebungen keine meiner Musikstücke mehr zu verwenden, insbesondere nicht ‚YMCA‘ und ‚Macho Man’“, schrieb er. ‚Es tut mir leid, aber ich kann nicht länger wegschauen.‘ Belolo überlegte, die Trump-Kampagne zu verklagen, sagte aber, es wäre ‚extrem schwierig und anstrengend‘ gewesen und entschied sich gegen rechtliche Schritte.

Das Problem schien sich von selbst zu lösen, als Trump die Wahl 2020 verlor. Doch 2023 begann der neu ernannte Kandidat Trump bei seinen Kundgebungen erneut, „Y.M.C.A.“ zu spielen. Als eine Gruppe von Künstlern, die als Village People verkleidet waren, bei einer Veranstaltung in Mar-a-Lago in diesem Jahr auftrat, schickte Karen Willis eine Unterlassungsaufforderung an das Trump-Lager, das „jede weitere unbefugte Nutzung des Village-People-Images in Verbindung mit den Liedern und seiner Kampagne (oder in seiner persönlichen Eigenschaft)“ verurteilte.

Doch im Laufe des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 milderte Victor Willis seine Haltung. „Mir ist aufgefallen, dass Trump das Lied wirklich mochte und dass es jedes Mal, wenn er es verwendete, dem amerikanischen Volk so viel Freude bereitete“, sagt er. Willis zufolge wies er die Verwertungsgesellschaft BMI, die seine Veröffentlichungen überwacht, an, Trumps politische Lizenz zur Nutzung des Liedes nicht auszusetzen. „So ließen wir ihn weitermachen, und ich denke, wir haben die richtige Entscheidung getroffen.“

„Ich bin Demokrat, also war er im Grunde nicht der Kandidat, für den ich gestimmt habe“

Die Wahl, so Willis, habe seine Entscheidung zementiert. Laut dem Sänger wurden die Village People eingeladen, in Mar-a-Lago aufzutreten, konnten aber aufgrund früherer Verpflichtungen nicht. Als jedoch eine Einladung zur Amtseinführung kam, zog Willis eifrig seine Polizeiuniform an. „Ich bin Demokrat, also war er im Grunde nicht der Kandidat, für den ich gestimmt habe“, sagt er. „Aber danach war es eine Situation, in der wir glauben, dass derjenige gewonnen hat, der gewonnen hat, und dass man hinter dem Präsidenten stehen sollte, bis er uns etwas Unrechtes antut. Wir hielten es für angemessen, hinter dem zu stehen, der die Präsidentschaft gewonnen hat.“

Die Ankündigung, dass die Village People zusammen mit Kid Rock, Lee Greenwood und anderen Trump-Favoriten auftreten würden, sorgte in der Welt der Band für einen eigenen Schock und Ehrfurcht. Auf den offiziellen Social-Media-Kanälen der Village People lobte MAGA die Gruppe für ihren Auftritt. Ehemalige Mitglieder sagen jedoch, dass sie mit E-Mails und Beiträgen überschwemmt wurden, in denen ihre Teilnahme in Frage gestellt oder verurteilt wurde, und sie die Fans daran erinnern mussten, dass die Village People jetzt eine ganz andere Besetzung hatten. Die Kings of Disco gaben eine Erklärung ab, in der sie klarstellten, dass sie nicht dieselbe Band seien, die sich für die Trump-Veranstaltungen angemeldet hatte. „Wir würden niemals bei einer politischen Kundgebung oder Amtseinführung oder für eine politische Persönlichkeit oder einen Politiker auftreten“, sagt Whitefield.

„Das bedeutet nicht, dass wir die Politik gutheißen“

Trotz seiner eigenen Vorbehalte flog Belolo schließlich von seinem Haus in Paris nach D.C., um an der Amtseinführung teilzunehmen. „Wir wären niemals während einer Kundgebung vor der Wahl gekommen“, sagt er. „Aber jetzt, da es einen Machtwechsel gibt, jetzt, da es mehr darum geht, Amerika zu feiern, fühle ich mich wohl dabei, und ich denke, Henri und Jacques hätten das auch so gesehen. Das bedeutet nicht, dass wir die Politik gutheißen. Vieles davon steht im krassen Gegensatz zu dem, was ich und die Band glauben. Ich verstehe, dass es für viele Menschen angesichts der Persönlichkeit des neuen Präsidenten schwer zu hören ist.“

Inzwischen läuft das Geschäft der Village People wieder auf Hochtouren. Belolo hatte schon lange vor Trumps „Y.M.C.A.“-Tanz ein Jukebox-Musical auf Basis der Band geplant, fand aber nur wenige Interessenten. Letztes Jahr schlossen er und sein Bruder Anthony sich jedoch für eine nicht genannte Summe mit dem Verlag Primary Wave zusammen, um die Songs, Aufnahmen und die gesamte Marke der Band zu verwerten. Angefangen mit dem ersten Village-People-Videospiel („Disco Star“), das er hoffentlich dieses Jahr auf den Markt bringen kann, plant Belolo nicht nur ein Musical, sondern auch eine Dokumentation, ein Biopic und eine Avatar-Version der Band, die dem Einzug von ABBA in den virtuellen Raum nachempfunden ist. Willis sagt unterdessen, er habe ein neues Village-People-Album fertiggestellt, das irgendwann in diesem Jahr veröffentlicht werden soll.

„Jetzt hoffe ich wirklich, dass der neue Präsident nicht das Ende der Demokratie in Amerika bedeutet“

Wie wird sich Trumps Fandom auf all das auswirken? Belolo selbst ist sich nicht sicher. „Es könnte sich als schwieriger für uns erweisen, diese Projekte jetzt zu realisieren“, gibt er zu. „Wer weiß?“ Willis ist da zuversichtlicher. „Es sollte gut gehen“, sagt er. „Wenn etwas mit Trump oder dem, was er tut, schief geht, werden wir darüber sprechen. Wir bereuen es nicht, bei der Amtseinführung aufgetreten zu sein. Das war das Größte, was Village People je gemacht hat, und es ist eine Ehre, von jedem Präsidenten ins Weiße Haus eingeladen zu werden.“

Womit alte und neue Fans jedoch nicht rechnen sollten, ist eine Wiedervereinigung der verbliebenen Originalmitglieder. Belolo würde das sehr gerne sehen. „Das steht für die nächsten Jahre auf dem Plan“, sagt er. Aber Willis ist nicht erpicht darauf, dieses spezielle Village neu zu besiedeln. „Ich bin glücklich mit den Jungs, die bei mir sind. Wir haben eine großartige Besetzung. Und sie machen einen großartigen Job in dem, was sie tun“, sagt er. „Ich bin nicht bereit, einen Schritt zurück zu machen.“

So unwahrscheinlich ein Comeback der Village People auch erscheinen mag. Vielleicht ergibt es Sinn, dass eine Gruppe, die gleichermaßen von Dramen und der Sehnsucht nach einer früheren Zeit geprägt ist, den perfekten Soundtrack für Trump 2.0 liefert? Was am Ende für die Gruppe und das Land dabei herauskommt, ist eine andere Frage. „Als Ausländer bin ich stolz darauf, auf meine bescheidene Art Teil eines Moments zu sein, der Teil der amerikanischen Geschichte ist“, sagt Belolo. „Jetzt hoffe ich wirklich, dass der neue Präsident nicht das Ende der Demokratie in Amerika bedeutet.“