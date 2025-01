Village People: Donald Trump kommt auf die Bühne und tanzt mit

Donald Trumps Amtseinführung soll gleichzeitig „sein Disco-Traum“ werden. Das hofft zumindest Victor Willis von den Village People. Der „Polizist“ der Band hat gesagt, dass der kommende US-Präsident während der Amtseinführung (20. Januar 2025) auf die Bühne der Village People kommen wird. Um gemeinsam mit ihm, dem einzig übrig gebliebenen Mitglied der New Yorker Truppe, „YMCA“ zu darzubieten.

„TMZ“ sprach mit Victor Willis. Donald Trump werde demnach bei der „MAGA Victory“-Kundgebung am Sonntag in Washington D.C. und beim Liberty Inaugural Ball am Montag „zu 100 %“ mit ihnen auf der Bühne stehen, um „seinen absoluten Lieblings-Jam „Y.M.C.A.“ zu performen.“

Trump soll auf die Bühne der Village People:

Liste: Diese Stars treten bei Trumps Amtseinführung auf und finden das auch noch gut

Jason Aldean , der mit Golfspielen befreundete Donald Trump und regelmäßiger Gast in Mar-a-Lago. Das kürzlich wiedervereinigte Country-Trio der 2000er-Jahre Rascal Flatts. Und der texanische Sänger Parker McCollum. Sie alle gehören zu den Country-Musikern, die bei Galas in Washington, D.C., auftreten. Um den neuen Präsidenten zu feiern. Der voraussichtlich der erste verurteilte Straftäter sein wird, der das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten innehat.

Laut einer Mitteilung des Trump-Vance-Einführungskomitees soll Aldean auf dem Liberty-Einführungsball auftreten. Einem von drei offiziellen Einführungsbällen. Der Commander-in-Chief-Ball und der Starlight-Ball sind die beiden anderen. Sie finden wenige Stunden nach der Vereidigung von Trump als 47. Präsident am Montag statt.

Aldean s tand Seite an Seite mit Trump

Aldean und Trumps Beziehung begann Anfang 2022, als der Sänger von „Try That in a Small Town“ an einer Silvesterparty im Ferienhaus des Präsidenten in Florida teilnahm. Und ihn auf dem Golfplatz begleitete. Ihre Männerfreundschaft hat sich nur noch weiter entwickelt. Aldean stand Seite an Seite mit Trump auf dem Republikanischen Nationalkonvent in Milwaukee im Juli. Und stellte ihn im Oktober bei einer Kundgebung im Heimatstaat des Country-Sängers, Georgia, vor.

Rascal Flatts, das Trio aus Gary LeVox, Joe Don Rooney und Jay DeMarcus, wird voraussichtlich beim Commander-in-Chief Ball auftreten. LeVox, der Leadsänger der Band, trat 2017 bei Trumps erster Amtseinführung beim Veterans Inaugural Ball solo auf. Auch McCollum ist Teil der Commander-in-Chief-Besetzung.

„America the Beautiful“

Die Nachricht über die Amtseinführungspflichten von Aldean und Rascal Flatts kommt nach der Ankündigung, dass Carrie Underwood am 6. Januar 2021 während der Amtseinführung im US-Kapitol, das von einer gewalttätigen Menge von Trump-Anhängern belagert wurde, „America the Beautiful“ singen würde.

In einer Erklärung begründete Underwood ihre Entscheidung zur Teilnahme. „Ich liebe unser Land. Und fühle mich geehrt, dass ich gebeten wurde, bei der Amtseinführung zu singen. Und ein kleiner Teil dieses historischen Ereignisses zu sein. Ich bin demütig, dem Ruf zu einer Zeit zu folgen, in der wir alle im Geiste der Einheit zusammenkommen. Und in die Zukunft blicken müssen.“ Dennoch hat Underwood auch Gegenwind bekommen. Insbesondere aus der LGBTQ-Gemeinschaft, die sich für ihr Lied ‚Love Wins‘ aus dem Jahr 2012 begeisterte, das sich für Inklusion einsetzt. „Als verheiratete Person weiß ich nicht, wie es ist, wenn man mir sagt, dass ich jemanden, den ich liebe und heiraten möchte, nicht heiraten kann. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das anfühlen muss“, sagte sie damals.

Fahnenschwinger „Proud to Be an American“

Neben Underwood wird auch Lee Greenwood bei der Amtseinführungsfeier auftreten, der bereits 2017 aufgetreten ist und der sein Markenzeichen, den Fahnenschwinger „Proud to Be an American“, erneut zum Besten geben wird. Greenwood verkauft derzeit eine „Inauguration Day Edition“ seiner God Bless the USA Bible , die von Trump beworben wurde.

Für Sonntagabend, den Vorabend der Amtseinführung, ist eine „Victory Rally“ geplant, bei der Auftritte von Kid Rock, Billy Ray Cyrus und den Village People , deren Song „Y.M.C.A.“ oft bei Trump-Kundgebungen gespielt wurde, stattfinden sollen. Im Jahr 2023 erließ die Band Village People eine Unterlassungsanordnung gegen die Trump-Kampagne. Wegen der Verwendung ihrer Songs. Aber die Disco-Band hat offenbar eine Kehrtwende vollzogen.

„Wir geben heute bekannt, dass die Village People eine Einladung der Kampagne des designierten Präsidenten Trump zur Teilnahme an den Amtseinführungsaktivitäten angenommen haben. Darunter mindestens eine Veranstaltung mit dem designierten Präsidenten Trump“, heißt es in einer Erklärung der Band, zu der Karikaturen eines Bauarbeiters, eines Polizisten und eines Cowboys gehören.

„Y.M.C.A. ist eine globale Hymne“

„Wir wissen, dass dies einige von Ihnen nicht glücklich machen wird. Aber wir glauben, dass Musik ohne Rücksicht auf Politik aufgeführt werden sollte. Unser Lied Y.M.C.A. ist eine globale Hymne. Die hoffentlich dazu beiträgt, das Land nach einem turbulenten und gespaltenen Wahlkampf, bei dem unser bevorzugter Kandidat verloren hat, wieder zusammenzubringen.“

Victor Willis – der „Polizist“ und manchmal auch „Marineoffizier“ – ist das einzige Originalmitglied der Village People. Außerdem: Gavin DeGraw wird als Headliner beim Starlight Ball auftreten.