Wie geht es Diddys „Adoptivtochter“ Ava? Fans machen sich Sorgen

Schon nachdem die Razzien im März 2024 auf den Anwesen von Sean „Diddy“ Combs stattfanden, wurde darauf die Frage nach Ava Baroni Combs laut. Denn sie war das Mädchen, dass Combs und seine Freunde in einem 2020er Instagram-Live-Moment prominent vor der Kamera positionierten und erzählten, sie wäre jetzt die neue Adoptivtochter von dem US-Rapper und Produzenten. Nachdem Ava sich ebenfalls vorstellte, gab Diddy ihr noch einen Kuss auf die Wange. Danach sag man noch Clips von ihr auf TikTok, doch zuletzt wurde es still um sie, weshalb sich Fans Sorgen um sie machen.

Keine aktuellen TikTok-Beiträge von Ava Combs

Combs ist seit dem 16. September inhaftiert. Ihm werden Missbrauch, Sexhandel, Prostitution und auch Erpressung vorgeworfen. FBI und SDNY ermitteln außerdem, ob der 54-Jährige sogenannte Sex-Partys (mit einer prominenten Gästeliste, Usher oder auch Justin Bieber inkludiert) initiierte, bei denen Drogen verkauft und Sexhandel vollzogen wurde. In diesem Rahmen stapelten sich auch wieder die Kommentare unter den TikTok-Beiträgen von Ava Baroni Combs. In der Caption zu ihren Posts schrieb sie (die sich bei TikTok @goldendiamonddd nennt) zum Beispiel: „Hiii ich bin Ava Baroni Combs und mir geht es gut.“ Doch Leute fragen immer wieder, ob sie in Sicherheit sei, ob es ihr gut ginge oder ob sie Hilfe bräuchte. Eine Antwort von ihr gibt es nicht.

So wurde Ava als vermeintliche Adoptivtochter vorgestellt

Obwohl inzwischen Medienberichten zufolge klar sein soll, dass Ava nie offiziell von Combs adoptiert wurde, so machte er doch vor vier Jahren via Instagram diese Ansage.

Wie „Daily Mail“ berichtet, erzählte er in dem Live-Streamingmoment: „Ja, es ist eine Neuigkeit. Diddy hat ein weißes Kind adoptiert.“ Dann blickt er zu Ava und sagt: „Ich möchte, dass du ihnen die Geschichte erzählst, wie ich dich adoptiert habe. Du hast immer noch wunderschöne Eltern, aber du bist auch mein Kind. Bitte, erzähl die Geschichte.“ Daraufhin meint sie: „Also, ich war auf der Straße, und dann hat Papa Combs beschlossen, dass er ein fürsorglicher Mann sein möchte. Dann sah er mich und beschloss, mich mitzunehmen. Und sagte, ich solle reinkommen und mit seinen Kindern spielen.“ Hier greift Diddy ein: „Ava, das ist ein bisschen grenzwertig verdächtig. Ich habe dich adoptiert, so wie Madonna Kinder adoptiert hat und alle anderen Kinder, Charlize Theron, Sandra Bullock. Ich habe dich adoptiert, weil ich das Gefühl hatte, dass du es genießen könntest, einen Schwarzen Elternteil zu haben, der sich um dich kümmert und dir hilft. Nur um das zu klären, denn es verrückt hier draußen im Internet. Du spielst mit den Kindern, und ich habe die Erlaubnis deiner Mutter, all das zu sagen.“

Im Anschluss erklärt Ava Combs, dass sie mit Diddys Zwillingstöchtern, D’Lila und Jessie befreundet sei. Sie habe die Kinder, die der Musiker mit der 2018 verstorbenen Kim Porter bekommen hatte, kennengelernt, da waren sie noch sechs Monate alt. Sie hätten sich seither nicht aus den Augen verloren und seien ihrer Meinung nach „im Grunde Schwestern“.

Avas echte Eltern sollen Distanz zu Diddy wahren

Laut „TMZ“ sollen Avas leibliche Eltern noch am Leben sein und auch für ihre Tochter sorgen. Eine Insider-Quelle meint, sie wären früher mit Kim Porter eng gewesen, doch Sean „Diddy“ Combs hätte nie eine echte Vaterrolle für Ava eingenommen. Zudem würden sie inzwischen ihre Distanz zu dem US-Star halten.

Die 17-jährigen Combs-Töchter, D’Lila und Jessie, haben sich nicht zu den aktuellen Entwicklungen geäußert, sollen sich aber auch nicht in New York aufhalten, um dort ihren Vater zu supporten. Vielmehr würden sie Zeit mit Freunden in Kalifornien verbringen.