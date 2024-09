Drogendealer packt aus: So wild ging es auf den Sexpartys von Diddy zu

Ketamin sowie Sex zwischen männlichen Rappern und anderen Promis – all davon berichtet nun ein Drogendealer, der bei den sogenannten „Freak off“-Partys von Diddy anwesend gewesen sein soll.

Die anonyme Person sagte laut „New York Post“, dass der Musiker ihm die Tür zu seiner ehemaligen Villa in den Hamptons geöffnet habe, während er nichts als einen Bademantel trug. Der Artist soll ihn in ein Schlafzimmer im hinteren Teil des Hauses geführt haben, um dort Kokain von ihm zu kaufen.

„Es passierten seltsame Dinge. Prominente Kerle, die miteinander vögelten. Es gab Hinterzimmer und es war wie das Allerheiligste“, erinnert sich die Quelle. „Man sah zwei Leute, von denen man nicht dachte, dass sie miteinander schlafen würden, Rapper, das hat mich schockiert“, sagte der Dealer der US-Nachrichtenseite.

„Ich werde keine Namen nennen, aber es gab Rapper, vor denen ich sofort den Respekt verlor und die ich nie wieder ernst nehmen konnte.“ Der Drogenhändler fügte hinzu, dass viele Menschen auf der Party bereits auf Ketamin und GHB gewesen seien.

„Da bin ich dann abgehauen“, fügte der Dealer hinzu, merkte jedoch an, dass er Diddy an jenem Tag nicht bei sexuellen Aktivitäten sah. Diddys riesige Villa in East Hampton war dennoch Schauplatz einiger ausschweifender und berühmt-berüchtigter White Partys, zu denen auch Stars wie Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian und Ashton Kutcher eingeladen waren. Was die Promis jeweils von den mutmaßlichen Geschehnissen mitbekamen, ist jedoch fraglich.

Das wird Diddy vorgeworfen

Laut einer bundesweiten Anklage gegen Diddy, die kürzlich veröffentlicht wurde, handelte es sich bei den „Freak offs“ um Sexualakte, die Diddy „arrangierte, leitete, während derer er masturbierte und die oft elektronisch aufgezeichnet wurden“, heißt es in der Anklage wegen dreifachen Sexhandels. Sean „Diddy“ Combs muss sich mittlerweile wegen Sexualdelikten vor einem Bundesgericht verantworten und sitzt im Gefängnis, nachdem ein Richter seinen Antrag auf eine Kaution in Höhe von 50 Millionen Dollar abgelehnt hat.

Er wird wegen mutmaßlicher Selbstmordgefahr überwacht, während er im Gefängnis auf seinen Prozess wartet. Die Häuser von Sean „Diddy“ Combs in Los Angeles und Miami waren im März im Rahmen einer möglicherweise laufenden Ermittlung wegen Sexhandels von den US-Behörden untersucht worden. Der Musiker plädiert auf nicht schuldig.

Laut Anklageschrift soll Combs angeblich die Kontrolle über seine Opfer durch „körperliche Gewalt, Versprechen von Karrierechancen, Gewährung und Androhung des Entzugs finanzieller Unterstützung und durch andere Zwangsmittel“ ausgeübt haben, einschließlich der Versorgung mit kontrollierten Substanzen. Zahlreiche Personen haben Diddy sexuelles Fehlverhalten vorgeworfen, darunter auch sein ehemaliger Schützling Cassie Ventura.