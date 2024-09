Diddy: So groß ist die Familie des Rappers

Sean John Combs, besser bekannt als P. Diddy, Diddy oder früher Puff Daddy, sieht sich momentan mit schweren Anschuldigungen konfrontiert. Ihm werden sexuelle Gewalt, Erpressung und Menschenhandel vorgeworfen, weshalb der Musiker und Produzent derzeit in Haft sitzt und auf seinen Prozess wartet. Die Situation hat auch Auswirkungen auf seine große Familie – denn Diddy hat insgesamt sieben Kinder. Seine Nachkommen stammen aus vier verschiedenen Beziehungen.

Diddys Kinder und ihre Mütter

Justin Combs (1993 geboren) ist Diddys ältester biologischer Sohn und stammt aus seiner Beziehung mit der Designerin Misa Hylton. Justin hat an der UCLA studiert und spielte dort Football. Heute ist er als Social-Media-Influencer und in Reality-TV-Formaten zu sehen. Er geriet 2023 in die Schlagzeilen, als er wegen eines Verkehrsvergehens festgenommen wurde​.

Quincy Taylor Brown (1991 geboren) ist der Adoptivsohn von Diddy. Er stammt aus der Beziehung zwischen Kim Porter und dem Sänger Al B. Sure, wurde jedoch von Diddy adoptiert, als er mit Porter zusammenkam. Quincy ist heute als Schauspieler und Musiker tätig.

Christian „King“ Combs (1998 geboren), Diddys Sohn mit Kim Porter, verfolgt eine Karriere als Rapper und Model. Allerdings ist auch er bereits wegen sexualisierter Gewalt auffällig geworden. King Combs soll versucht haben, eine Kellnerin zu Oralsex zu zwingen.

D’Lila Star und Jessie James Combs (2006 geboren) sind die Zwillingstöchter von Diddy und Kim Porter. Sie haben Spaß am Cheerleader-Sport und modeln bereits hin und wieder.

Chance Combs wurde ebenfalls 2006 geboren, nur wenige Monate vor den Zwillingen, und ist das Kind von Diddy und Sarah Chapman. Die Nachricht über ihre Geburt führte zu Schlagzeilen, da sie das Ergebnis einer Affäre war, die Diddys Beziehung zu Kim Porter belastete. Chance arbeitet heute als Model und hat Interesse an der Schauspielerei.

Love Sean Combs (2022 geboren) ist Diddys jüngstes Kind. Über die Mutter, Dana Tran, ist wenig bekannt – Diddy machte bei der Bekanntgabe der Baby-News keine weiteren Angaben zu ihr.

Darüber hinaus behauptete Diddy kürzlich selbst, Ava Baroni adoptiert zu haben – eine legale Adoption hat aber nie stattgefunden.

Die Beziehung zu Kim Porter und ihr tragischer Tod

Kim Porter spielte eine zentrale Rolle in Diddys Leben. Sie war nicht nur die Mutter von vier seiner Kinder, sondern auch eine langjährige Lebensgefährtin, die trotz zahlreicher Trennungen und Wiedervereinigungen stets an seiner Seite stand. Porter starb im November 2018 unerwartet an den Folgen einer Lungenentzündung. Ihr Tod traf Diddy schwer, und er sprach offen darüber, wie dieser Verlust ihn dazu brachte, mehr Verantwortung als Vater zu übernehmen​. Dennoch soll es zu häuslicher Gewalt gekommen sein, wie in den kürzlich veröffentlichten, angeblichen Tagebüchern von Porter zu lesen ist.

2023 wurde Diddy zudem von seiner ehemaligen Partnerin Cassie Ventura wegen sexueller Übergriffe und häuslicher Gewalt verklagt. Der Fall wurde außergerichtlich beigelegt, doch weitere Frauen traten mit ähnlichen Vorwürfen an die Öffentlichkeit​.

Diddy und Jennifer Lopez – eine kurze Romanze

Diddy war zudem von 1999 bis 2001 mit Jennifer Lopez zusammen. Dass die Beziehung in die Brüche ging, soll ihren Angaben zufolge mit seiner Untreue zusammengehangen haben. Gleichzeitig sei Diddy eifersüchtig gewesen, wenn Lopez für ihre Rollen Kussszenen hatte. Schlagzeilen machte das Paar zudem gleich zu Beginn ihrer Beziehung, als beide am Rande einer Schießerei festgenommen wurden, weil eine Waffe in ihrem Auto gefunden worden war. Jennifer Lopez wurde kurz darauf wieder freigelassen, Diddy wurde später freigesprochen.