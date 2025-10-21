Sean Combs legt Berufung gegen Verurteilung und Haftstrafe ein

Sean Combs hat es am Montag (20. Oktober) offiziell gemacht und eine zweiseitige Berufungsschrift eingereicht, in der er bestätigt, dass er sowohl seine Verurteilung wegen zweier Fälle von Beförderung zum Zwecke der Prostitution als auch seine 50-monatige Haftstrafe anfechten möchte.

Das Formular, das ROLLING STONE vorliegt, nennt Alexandra A.E. Shapiro als Combs‘ Berufungsanwältin und wurde beim Bundesgericht in Manhattan eingereicht, nachdem Shapiro am Tag der Urteilsverkündung gegen Combs am 3. Oktober eine gerichtliche Anfechtung angekündigt hatte.

Ausführlichere Schriftsätze, in denen Combs seine Argumente für die Aufhebung seiner Verurteilung und seines Urteils darlegt, werden voraussichtlich in den kommenden Wochen beim Berufungsgericht des Zweiten Bezirks eingereicht, wo der Fall vor einem dreiköpfigen Richtergremium verhandelt wird.

So lief der Prozess gegen Sean Combs ab

Der 55-jährige Combs befindet sich seit seiner Verhaftung im letzten Jahr im Gefängnis. Der Gründer von Bad Boy Records, der mit seinem Musik-, Medien- und Getränkegeschäft ein Milliardenvermögen aufgebaut hat, wurde am 2. Juli wegen zweier Verstöße gegen den hundert Jahre alten Mann Act verurteilt. Die Geschworenen sprachen Combs von den drei schwerwiegendsten Anklagepunkten frei: kriminelle Verschwörung und der mutmaßliche Sexhandel mit Ventura und Jane.

Während des siebenwöchigen Prozesses gegen Combs sagten seine Ex-Freundinnen Casandra „Cassie“ Ventura und eine Frau, die unter dem Pseudonym Jane aussagte, vor den Geschworenen aus, dass sie sich oft gezwungen fühlten, sich mit Babyöl einzureiben und Sex mit männlichen Begleitern zu haben, während Combs ihre Bewegungen choreografierte, masturbierte und oft Videos davon machte. Sie sagten, dass die ausgedehnten Sex-Marathons als „Freak-Offs“ und Hotelnächte bezeichnet wurden. Ventura sagte aus, dass Combs sie regelmäßig schlug, ihr ins Gesicht trat, sie zu Boden warf und drohte, ihre Sexvideos zu veröffentlichen, wenn sie nicht tat, was er wollte.

Obwohl Combs‘ Verteidigung argumentierte, dass seine Freisprüche in den schwerwiegendsten Anklagepunkten das Gericht daran hinderten, die Behauptungen der Frauen bezüglich Nötigung zu berücksichtigen, erklärte Richter Arun Subramanian, dass die Behauptungen der Frauen bezüglich Gewalt und Ausbeutung wesentliche Faktoren für die Verhängung einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und zwei Monaten waren. (Combs‘ Verteidigung hatte nicht mehr als 14 Monate gefordert.)

„Die Beweise für den Missbrauch im Zusammenhang mit Freak-Offs und Hotelübernachtungen sind erdrückend. Ich saß hier, als Frau Ventura und Jane aussagten. Wir haben davon in Textnachrichten und E-Mails gelesen. Wir haben es in den Bildern von Schnittwunden, Blutergüssen und zerbrochenen Türen gesehen, und wir haben das Video gesehen, in dem Sie Frau Ventura brutal geschlagen haben“, sagte der Richter und wandte sich direkt an Combs. „Das war Unterwerfung, und es trieb sowohl Frau Ventura als auch Jane zu Selbstmordgedanken. Das ist die Realität dessen, was passiert ist.“

Mehrtägige „Freak-Offs“

Im Vorfeld der Urteilsverkündung reichte Ventura einen erschütternden Brief beim Gericht ein, in dem sie eine harte Strafe forderte. „Sean Combs hat Gewalt, Drohungen, Drogen und die Kontrolle über meine Karriere eingesetzt, um mich über ein Jahrzehnt lang zu missbrauchen. Er hat mich dazu gebracht, wiederholt sexuelle Handlungen mit angeheuerten männlichen Sexarbeitern während mehrtägiger ‚Freak-Offs‘ zu vollziehen, die fast wöchentlich stattfanden“, schrieb Ventura in ihrer Opferauskunft.

„Ich wurde gezwungen, Dessous und High Heels zu tragen, mir wurde genau vorgeschrieben, wie ich auszusehen hatte, und ich wurde mit Drogen und Alkohol abgefüllt, damit er mich wie eine Marionette kontrollieren konnte. Diese Ereignisse waren erniedrigend und widerwärtig und hinterließen Infektionen, Krankheiten und Tage körperlicher und emotionaler Erschöpfung, bevor er alles wieder von mir verlangte. Sexuelle Handlungen wurden zu meinem Vollzeitjob und waren der einzige Weg, um in seiner Gunst zu bleiben.“

Bevor er verurteilt wurde, wandte sich Combs ebenfalls an das Gericht und sagte, dass es ihm leid täte. „Ich möchte mich noch einmal persönlich bei Cassie Ventura für jeglichen Schaden oder Schmerz entschuldigen, den ich ihr emotional oder körperlich zugefügt habe“, sagte er, nachdem er um eine Minute gebeten hatte, um sich zu sammeln, und dabei nervös wirkte. „Ich habe mich in meinem Übermaß verloren. Ich habe mich in meinem Ego verloren. … Ich bin demütig geworden und bis ins Mark erschüttert. Ich hasse mich selbst im Moment. Ich bin völlig am Boden zerstört. Es tut mir wirklich aufrichtig leid, egal was sie sagen.“

Mit Blick auf seine sechs erwachsenen Kinder und seine 84-jährige Mutter Janice entschuldigte sich ein emotionaler Combs erneut. „Ich habe als Vater versagt, es tut mir so leid“, sagte er. „Ich habe euch als Sohn enttäuscht. Es tut mir leid. Ihr habt mir Besseres beigebracht. Ihr habt mich besser erzogen.“